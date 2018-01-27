В Одесской области ряд населенных пунктов до сих пор без света

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Более 20 населенных пунктов в Одесской области Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения, постепенно оно возобновляется. Накануне обесточенными оставались более 30 населенных пунктов в двух областях.

"Остаются обесточенными 21 населенный пункт в Одесской области", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.