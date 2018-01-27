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    Общество

    В Одесской области ряд населенных пунктов до сих пор без света

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (151)

    (обновлено: )4821
    В ГСЧС рассказали, что из-за непогоды до сих пор остаются обесточенными 21 населенный пункт в Одесской области.
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    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Более 20 населенных пунктов в Одесской области Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

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    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения, постепенно оно возобновляется. Накануне обесточенными оставались более 30 населенных пунктов в двух областях.

    "Остаются обесточенными 21 населенный пункт в Одесской области", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

    К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.

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