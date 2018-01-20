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    В Египте из-за непогоды задержали авиарейсы в Украину

    (обновлено: )13010
    Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что один из двух самолетов уже вылетел из Египта в Украину, отправка второго назначена на 2:00 21 января.
    В аэропорту Борисполь ждут прилета самолета. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Египте в связи неблагоприятными погодными условиями задержались два авиарейса в Украину. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    "В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины — метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01", — написал дипломат.

    Позже Кирилич сообщил, что один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину, вылет второго назначен на 2:00 21 января.

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    Ранее сообщалось, что не менее 16 туристов пострадали в результате взрыва моторной лодки неподалеку от острова Пхипхи в Таиланде.

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