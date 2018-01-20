В Египте из-за непогоды задержали авиарейсы в Украину

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Египте в связи неблагоприятными погодными условиями задержались два авиарейса в Украину. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины — метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01", — написал дипломат.

В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини — метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01. pic.twitter.com/pet64jpXhm — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 января 2018 г.

Позже Кирилич сообщил, что один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину, вылет второго назначен на 2:00 21 января.

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