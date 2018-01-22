Из-за непогоды под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. На трассе Днепр-Николаев возле поселка городского типа Софиевка под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

На момент аварии в салоне находились десять человек. Люди смогли самостоятельно выбраться из перевернувшегося автобуса.

Двое человек травмированы, их с места аварии их госпитализировали на скорой.

Как сообщает 1kr.ua, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

На месте работают сотрудники спасательной службы Днепропетровской области и полицейские.

1kr.ua На месте аварии в Днепропетровской области

Ранее сообщалось, что на автодороге "Чугуев – Меловое", вблизи села Первомайское, произошло смертельное ДТП.



