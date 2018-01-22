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    Происшествия

    Из-за непогоды под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (132)

    (обновлено: )438
    Сообщается, что пассажиры смогли самостоятельно выбраться из перевернувшегося автобуса. Двоих человек, которые получили травмы, госпитализировали.
    На месте аварии в Днепропетровской области
    1kr.ua

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. На трассе Днепр-Николаев возле поселка городского типа Софиевка под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

    На момент аварии в салоне находились десять человек. Люди смогли самостоятельно выбраться из перевернувшегося автобуса.

    Двое человек травмированы, их с места аварии их госпитализировали на скорой.

    Как сообщает 1kr.ua, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

    На месте работают сотрудники спасательной службы Днепропетровской области и полицейские.

    1kr.ua
    На месте аварии в Днепропетровской области

    Ранее сообщалось, что на автодороге "Чугуев – Меловое", вблизи села Первомайское, произошло смертельное ДТП.


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