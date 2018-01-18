Аэропорт "Борисполь" работает с ограничениями из-за непогоды

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Борисполь" работает с ограничениями в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В то же время отмечается, что аэропорты городов Одесса, Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Черновцы, Ужгород, Харьков, Запорожье и Киеве работают в штатном режиме.

В то же время своим настроением от пребывания в "Борисполе" поделился известный журналист Константин Стогний.

По данным спасателей, сильный снег идет в Черкасской и Черниговской областях, умеренный снег — в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Сумской областях и в Киеве, снег с дождем — в Кировоградской, Одесской и Полтавской областях, дождь — в Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории Украины — без осадков.

"Движение на автомобильных дорогах обеспечено, заторов нет", — уточнили в ГСЧС.

Для работы снегоочистительной техники частично ограничивается движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях. В связи с введением временных ограничений на автомобильных дорогах налажено межобластное взаимодействие для организации регулирования движения транспорта.

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Местными органами власти развернуто 4025 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС 46 пунктов обогрева. На въездах в Киев развернуто 7 пунктов обогрева ГСЧС, в Киевской области 6 пунктов обогрева. Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1 384 ед. техники и 2 150 человек.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 763 населенных пунктов в 8 областях.