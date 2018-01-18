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    Общество

    В четверг синоптики ожидают ухудшение погодных условий

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (91)

    (обновлено: )13110
    Вследствие влияния активного циклона на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады.
    Масштабный снегопад в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина.  В четверг, 18 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Украинский гидрометцентр.

    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Снег упал. Синоптик об осадках в ближайшие дни

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    Вследствие влияния активного циклона на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

    В Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях местами 25-28 м/с. На дорогах страны гололедица.

    Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на юге Украины.

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