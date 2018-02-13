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    Военный, убивший повара, принимал лекарства после лечения - ВСУ

    (обновлено: )550115
    Сослуживцы рассказали подробности о жизни в армии военнослужащего Владимира Балабуха, который совершил убийство на остановке транспорта в Киеве.
    Контрактник ВСУ Владимир Балабух (на заднем плане) подозревается в убийстве человека в Киеве
    Фото hromadske.ua

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Боец АТО Владимир Балабух, который подозревается в убийстве гражданского на остановке транспорта в Киеве, длительное время принимал медпрепараты после лечения, сообщила руководитель пресс-службы 72-й бригады ВСУ Елена Мокренчук.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
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    Напомним, Балабух после ссоры на остановке общественного транспорта в отместку за сделанное замечание зарезал ножом одесского шеф-повара Руслана Юрченко. После задержания выяснилось, что подозреваемый проходит службу в 72-й бригаде и в момент совершения преступления был в увольнительной. Главный военный прокурор Анатолий Матиос связал действия Балабуха с посттравматическим синдромом после прохождения службы в АТО.

    Мокренчук также ищет поводы для оправдания своего сослуживца и посвятила этому пост в Facebook. Она отмечает, что подозреваемый в убийстве всегда отличался уравновешенностью и был командиром взвода.

    По словам спикера бригады ВСУ, Юрченко сам спровоцировал военного: "Здоровый крепкий дядя толкал и обзывал невысокого худощавого 25-летнего парня, который перед тем четыре года провоевал, чтобы другие жили в мире… Уже по возвращении в ППД бригады Дима в ноябре прошел курс лечения в госпитале и в рамках реабилитации до сих пор принимал лекарства. Он не пожалел для своего народа самого ценного — и вот что в итоге получил: дерзкое хамство, наглость, оскорбления и удар в грудь", — написала Мокренчук.

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    "Не хочется говорить плохих слов об умершем, это не по-христиански. Но… Нельзя так относиться к своим защитникам. Насколько же это можно было оскорбить всегда спокойного Диму, что он дошел до такого", — подытожила пресс-секретарь 72-й бригады ВСУ.

    Принтскрин со страницы Елены Мокринчук в Facebook

    Ране Деснянский суд Киева по представлению военной прокуратуры арестовал Владимира Балабуха на два месяца.

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