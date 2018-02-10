В Донбассе полицейский при ссоре застрелил гражданского - штаб АТО

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Сотрудник Национальной полиции Украины во время бытовой ссоры застрелил из табельного оружия человека, сообщает штаб АТО в Донбассе.

"По предварительной информации, сегодня, 10 февраля, около 1.00, вероятно, во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица. В результате инцидента гражданское лицо, к сожалению, получило ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении в соцсети Facebook штаба АТО.

По данным пресс-центра, полиция ведет следственные действия, выясняют обстоятельства и причины происшествия. Не уточняется, в каком населенном пункте и регионе произошел этот инцидент.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.