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    В Донбассе полицейский при ссоре застрелил гражданского - штаб АТО

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    В пресс-центре АТО сообщили, что во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица.
    На месте ЧП. Архивное фото
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Сотрудник Национальной полиции Украины во время бытовой ссоры застрелил из табельного оружия человека, сообщает штаб АТО в Донбассе.

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    УНИАН
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    "По предварительной информации, сегодня, 10 февраля, около 1.00, вероятно, во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица. В результате инцидента гражданское лицо, к сожалению, получило ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении в соцсети Facebook штаба АТО.

    По данным пресс-центра, полиция ведет следственные действия, выясняют обстоятельства и причины происшествия. Не уточняется, в каком населенном пункте и регионе произошел этот инцидент.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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