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    Убийцей повара на киевской остановке оказался военный "под наркотиками" - СМИ

    (обновлено: )72811
    Полиция задержала подозреваемого в убийстве вскоре после совершения преступления. Им оказался военнослужащий - солдат-контрактник 72-й бригады, который находился в увольнении.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Facebook Патрульной полиции Украины

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Подозреваемым в убийстве мужчины на остановке в Киеве оказался военнослужащий, который находился в увольнении.

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    Напомним, ранее в Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток. Известно, конфликт произошел из-за замечания в адрес мужчины, который пытался сесть в автобус без очереди. Обидевшись, он купил нож в магазине и убил им парня, который упрекнул его.

    Уже установлено, что погибший был шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. В очереди он стоял вместе с женой, убийство произошло на ее глазах.

    Задержанный полицией подозреваемый, по данным Страна.ua, является военнослужащий — солдат-контрактник 72-й бригады, который находился в увольнении. В момент совершения преступления, вероятно, он был в состоянии наркотического опьянения.

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