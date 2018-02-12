В Киеве суд арестовал военного, который зарезал мужчину на остановке

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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве Деснянский районный суд арестовал на два месяца военнослужащего 72-й бригады Вооруженных сил Украины Владимира Балабуха.

Балабуха подозревают в убийстве мужчины на остановке в Киеве. В минувшую субботу, 10 февраля, после спора на остановке транспорта возле станции метро "Черниговская" Балабух приобрел нож и ударил им своего оппонента в сердце. Погибшим оказался шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко.

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Hromadske сообщает, что, приняв решение об аресте военного, суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры в полном объеме. По словам военного прокурора Валерия Медведева, Балабуху грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что причиной, толкнувшей военнослужащего на такое преступление, мог быть посттравматический синдром после участия в боевых действиях в зоне АТО в Донбассе.

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