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    В Днепре судят женщину, ударившую бойца АТО молотком в театре

    (обновлено: )17212
    В прокуратуре сообщили о новых доказательствах в деле о нападении на бойца АТО. Теперь Марине Меншиковой, долгое время скрывавшейся от следствие, грозит серьезный тюремный срок.
    Марина Меншикова из Днепра
    Скриншот ТСН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Суд начал рассмотрение дела Марины Меншиковой, которая полтора года назад в оперном театре в Днепре напала на демобилизованного бойца АТО с молотком, сообщает ТСН.

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    "Я всю жизнь мечтала уехать в Россию", — заявила Меншикова.

    Со своим пребыванием на скамье подсудимых женщина не согласна. "Это была самооборона", — объясняет она удар молотком по голове военного.

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    "Театралке не понравилось, что человек пришел послушать оперу одетым в военную форму. Впоследствии полиция выяснила, что Меншикова была активным адептом "русского мира", участвовала в акциях "антимайдана", презирала государственную символику. От уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений театралка решила бежать", — говорится в сюжете.

    По словам прокурора Андрея Красикова, следствие неоднократно останавливалось из-за того, что подозреваемая скрывается.

    В суде подозреваемая заявила, что отказывается от адвоката, потому что считает себя а жертвой. "Они были достаточно агрессивны, и девица эта надвигалась на меня. Он пулей влетел и молча начал бить меня. Я от него пыталась отбиться", — утверждает Меншикова.

    АТОшник, которого она ударила молотком, и жену которого пыталась таскать за волосы, этой версии не удивляется. "Она мастер своего дела – перекручивания. Она так ненавидит и Украину, и все украинское общество", — считает Константин Кравченко.

    В прокуратуре сообщили о новых доказательствах в этом деле, поэтому статью, которую сначала инкриминировали Меншиковой, и по которой ей угрожали максимум исправительные работы, теперь переквалифицировали на более тяжкую – наказание предусматривает до 7 лет за решеткой.

    "Она обвиняется в хулиганстве с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", — пояснил Красиков.

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    Женщина утверждает, что "просто так прихватила" с собой молоток в театр. Ее доводам суд не поверил и оставил подозреваемую под стражей еще на 60 суток.

    Рассмотрение дела по существу начнется 23 марта. 

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