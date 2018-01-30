В Днепре судят женщину, ударившую бойца АТО молотком в театре

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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Суд начал рассмотрение дела Марины Меншиковой, которая полтора года назад в оперном театре в Днепре напала на демобилизованного бойца АТО с молотком, сообщает ТСН.

"Я всю жизнь мечтала уехать в Россию", — заявила Меншикова.

Со своим пребыванием на скамье подсудимых женщина не согласна. "Это была самооборона", — объясняет она удар молотком по голове военного.

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"Театралке не понравилось, что человек пришел послушать оперу одетым в военную форму. Впоследствии полиция выяснила, что Меншикова была активным адептом "русского мира", участвовала в акциях "антимайдана", презирала государственную символику. От уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений театралка решила бежать", — говорится в сюжете.

По словам прокурора Андрея Красикова, следствие неоднократно останавливалось из-за того, что подозреваемая скрывается.

В суде подозреваемая заявила, что отказывается от адвоката, потому что считает себя а жертвой. "Они были достаточно агрессивны, и девица эта надвигалась на меня. Он пулей влетел и молча начал бить меня. Я от него пыталась отбиться", — утверждает Меншикова.

АТОшник, которого она ударила молотком, и жену которого пыталась таскать за волосы, этой версии не удивляется. "Она мастер своего дела – перекручивания. Она так ненавидит и Украину, и все украинское общество", — считает Константин Кравченко.

В прокуратуре сообщили о новых доказательствах в этом деле, поэтому статью, которую сначала инкриминировали Меншиковой, и по которой ей угрожали максимум исправительные работы, теперь переквалифицировали на более тяжкую – наказание предусматривает до 7 лет за решеткой.

"Она обвиняется в хулиганстве с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", — пояснил Красиков.

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Женщина утверждает, что "просто так прихватила" с собой молоток в театр. Ее доводам суд не поверил и оставил подозреваемую под стражей еще на 60 суток.

Рассмотрение дела по существу начнется 23 марта.