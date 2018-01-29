Обвинялись по двум статьям. Стало известно, кого расстреляли возле суда в Киеве

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Мужчины, которые 29 января получили травмы в результате стрельбы около Святошинского районного суда в Киеве, обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным служителей Фемиды, на 12:00 было назначено заседание по делу, где обвинялись трое граждан.

"Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", — сообщила пресс-служба.

Около 14:00 после окончания судебного заседания, стороны покинули помещение зала на первом этаже и направились к выходу из здания суда.

"За несколько метров от входа, прямо на тротуаре, произошла стрельба, в которой были ранены обвиняемые по делу. Нападающие исчезли с места события на автомобиле, который теперь разыскивается полицией", — отметили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что перестрелка произошла на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы.