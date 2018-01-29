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    Обвинялись по двум статьям. Стало известно, кого расстреляли возле суда в Киеве

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (211)

    (обновлено: )160711
    Мужчины обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
    Место перестрелки на улице Жилянской в Киеве
    Фото Киев Оперативный

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Мужчины, которые 29 января получили травмы в результате стрельбы около Святошинского районного суда в Киеве, обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба суда.

    По данным служителей Фемиды, на 12:00 было назначено заседание по делу, где обвинялись трое граждан.

    "Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", — сообщила пресс-служба.

    Около 14:00 после окончания судебного заседания, стороны покинули помещение зала на первом этаже и направились к выходу из здания суда.

    "За несколько метров от входа, прямо на тротуаре, произошла стрельба, в которой были ранены обвиняемые по делу. Нападающие исчезли с места события на автомобиле, который теперь разыскивается полицией", — отметили в пресс-службе суда.

    Ранее сообщалось, что перестрелка произошла на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы.

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