В Тбилиси тяжело ранили грузинскую националистку, воевавшую в АТО

КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Полковник в запасе, заместитель командира националистического военизированного формирования 1990-х годов "Мхедриони" Додо Гугешашвили была ранена в Тбилиси в результате выстрела из огнестрельного оружия, сообщает МВД страны.

Информацию о том, что в Тбилиси произошло вооруженное нападение на Гугешашвили и ее сына, ранее распространили грузинские телекомпании. Информацию подтвердило МВД.

"На Д.Г. 1958 года рождения и Г.Г. 1985 года рождения неизвестным лицом было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате чего Г.Г. скончался на месте, а Д.Г. госпитализирована. На данный момент на месте работают полицейские", — сказано в заявлении МВД.

СМИ Грузии сообщили, что нападение совершил человек, который был хорошо знаком с семьей. Гугешашвили госпитализирована в клинику с ранением в области сердца, ей проводят неотложную операцию. По данным некоторых СМИ, Гугешашвили принимала участие в боевых действиях на востоке Украины.



Фото pluto9999.livejournal.com Додо Гугешашвили и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош (второй справа)

Военизированная группировка "Мхедриони" (Корпус спасателей) была организована грузинским политическим и военным деятелем Джабой Иоселиани в 1989 году, она приняла участие во многих вооруженных конфликтах на территории страны и сыграла ключевую роль в приходе к власти Эдуарда Шеварднадзе в 1992 году. Звиад Гамсахурдиа заключил Иоселиани в тюрьму, однако через несколько месяцев "Мхедриони" взяла ее штурмом, освободив своего лидера. Иоселиани и Тенгиз Китовани вошли во вновь созданный Госсовет Грузии, председателем которого был Шеварнадзе. В 1995 году Шеварнадзе обвинил Иоселиани в измене родине, организации покушения на президента и нескольких убийствах, он был приговорен к 11 годам лишения свободы, деятельность "Мхедриони" была запрещена.