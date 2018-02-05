Под Сумами разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные разбили мемориальную доску погибшему в Донбассе бойцу 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Александру Терещенко в городе Кролевец Сумской области, пишет 05453.com.ua.

Она была установлена 22 января на здании школы номер 2, где учился Терещенко.

"На выходных дежурил сторож, но он ничего не видел, потому что следит за всеми зданиями один. На крыльце висит фонарь, однако и он не помешал злоумышленникам, а камер видеонаблюдения нет", — сообщила директор школы Ирина Ильяшенко.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, по данным ООН, число жертв конфликта в Донбассе превысило 10 300 человек.