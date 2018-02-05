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    Общество

    Под Сумами разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО

    (обновлено: )26960
    Неизвестные вандалы разбили мемориальную доску в городе Кролевец, которая была 22 января установлена в честь погибшего в Донбассе Александра Терещенко.
    Разбитая мемориальная доска погибшему бойцу ВСУ
    05453.com.ua

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные разбили мемориальную доску погибшему в Донбассе бойцу 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Александру Терещенко в городе Кролевец Сумской области, пишет 05453.com.ua.

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    Она была установлена 22 января на здании школы номер 2, где учился Терещенко.

    "На выходных дежурил сторож, но он ничего не видел, потому что следит за всеми зданиями один. На крыльце висит фонарь, однако и он не помешал злоумышленникам, а камер видеонаблюдения нет", — сообщила директор школы Ирина Ильяшенко.

    Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

    Напомним, по данным ООН, число жертв конфликта в Донбассе превысило 10 300 человек.

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