В Украине остаются обесточенными около трехсот населенных пунктов - ГСЧС

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Украине остаются обесточенными около трехсот населенных пунктов, больше всего — в Одесской области, сообщает утром в воскресенье Госслужба ЧС на своем сайте.

"Остаются обесточенными 294 населенных пункта в 5 областях (Одесская — 197, Черниговская — 65, Днепропетровская — 21, Кировоградская — 9, Черкасская — 2). Продолжаются восстановительные работы в г. Вилково, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено 2 передвижные электростанции ДСНС", — говорится в сообщении.

Движение транспорта на участках трассы М-05 Киев — Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечено в обоих направлениях, на подъемах замедлено из-за гололеда.

К расчистке дорог и оказания помощи в буксировке транспорта на данных участках привлечено 51 единиц техники и 110 человек. Подразделениями ДСНС 20 января проведено буксировки 928 автомобилей, оказана помощь более 1200 гражданам.

Читайте также: Черкассы в плену желтого снега — спецкор

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что в Украину идут два активных циклона, которые определят погоду в семи регионах страны. По его словам, менее активный из циклонов пройдет по Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и принесет с собой дожди, а второй — снег на три дня.