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    В Украине остаются обесточенными около трехсот населенных пунктов - ГСЧС

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (124)

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    Десятки единиц техники продолжают расчищать дороги на территории пяти регионов, которые накрыл снегопад. Движение по трассе Киев - Одесса восстановлено.
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Украине остаются обесточенными около трехсот населенных пунктов, больше всего — в Одесской области, сообщает утром в воскресенье Госслужба ЧС на своем сайте.

    Снега по пояс, бензин заканчивается. Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев. Видео
    Кристина Коваленко/Youtube
    "Снега по пояс, бензин заканчивается". Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев

    "Остаются обесточенными 294 населенных пункта в 5 областях (Одесская — 197, Черниговская — 65, Днепропетровская — 21, Кировоградская — 9, Черкасская — 2). Продолжаются восстановительные работы в г. Вилково, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено 2 передвижные электростанции ДСНС", — говорится в сообщении.

    Движение транспорта на участках трассы М-05 Киев — Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечено в обоих направлениях, на подъемах замедлено из-за гололеда.

    К расчистке дорог и оказания помощи в буксировке транспорта на данных участках привлечено 51 единиц техники и 110 человек. Подразделениями ДСНС 20 января проведено буксировки 928 автомобилей, оказана помощь более 1200 гражданам.

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    Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что в Украину идут два активных циклона, которые определят погоду в семи регионах страны. По его словам, менее активный из циклонов пройдет по Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и принесет с собой дожди, а второй — снег на три дня.

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