Обмен орденов на оружие. Как США и Украина идут рука об руку

Владимир Матвеев, обозреватель

Американский сенатор Портман в ходе визита в Украину приветствовал принятие в первом чтении законопроекта о нацбезопасности Украины и подтвердил, что в дополнение к Javelin США предоставят ВС Украины снайперские комплексы. Об этом сообщает Голос Америки.

"Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Между прочим, такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи. Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой", заявил сенатор Роберт Портман.

"Что бы там ни говорили отдельные медиа, администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", уточнил Портман.

Американский Сенатор Портман сказал, что помимо Javelin, вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации — предоставить снайперские комплексы украинской армии", цитирует Портмана Голос Америки.

"Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной", отметил он.

По мнению, высказанному ранее американскими генералами и экспертами, согласно американским СМИ, главный вопрос – как украинцы будут использовать вооружения типа Javelin.

Намерения США передать оружие Украине обострили взаимоотношения с Россией, но большее беспокойство американской стороны вызывает возможность попадания оружия "в руки врага" – как это случалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщается, Портман встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили санкционное давление на Россию и международные усилия для развертывания миссии ООН на Донбассе, передает пресс-служба президента Украины.

В ходе встречи "особое внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами" и в этом контексте отмечена "опасность проекта "Северный поток-2".

Делегация сената США во главе с Портманом обсудила в Киеве с министром обороны Украины Степаном Полтораком вопросы реформирования украинской армии и развитие двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства обороны.

mil.gov.ua Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу в Киеве с делегацией сената США во главе с Робертом Портманом

В ходе реформирования министерство ставит перед собой цель — достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Украинский парламент в четверг принял в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны. Киев должен к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее Портман, который также является соавтором антироссийских санкций, лоббировал перед американской администрацией предоставление Украине оборонительного оружия. В ходе встречи Порошенко наградил его орденом "За заслуги".

Напомним, в Госдепартаменте США в декабре заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "продвинутые оборонительные возможности". Согласно сообщениям СМИ США, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

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Экспортная лицензия распространяется на полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия 50-го калибра (12,7 × 99 мм). О своем решении Госдеп сообщил Конгрессу еще 13 декабря.

В то же время в Госдепартаменте США сделали важное уточнение относительно продажи Украине летального оружия. Представитель госдепартамента Хезер Нойерт разъяснила тогда, что, согласно решению, правительство США не будет напрямую продавать оружие Киеву, а позволит Украине приобретать его у американских производителей, передает Reuters.

Так, например, согласно СМИ, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, продаёт в Украину гранатометы PSRL — это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7.

О подписании Киевом соглашения с компанией AirTronic USA о закупке 100 гранатометов PSRL-1 на сумму в 554,5 тыс. долл. стало известно в августе 2017 года. Тогда издание AgoraVox сообщало, что из утечки документов им стало известно о подписании 11 ноября 2016 года администрацией Барака Обамы соответствующего договора.

По словам корреспондента BBC Павла Аксенова: "разрешение поставок в Украину стрелкового оружия калибром до половины дюйма, то есть вплоть до крупнокалиберных винтовок и пулеметов вряд ли сильно изменит баланс сил в зоне противостояния на востоке страны. Острого дефицита такого оружия украинцы не испытывают — военные заинтересовались крупнокалиберными винтовками, и, очевидно, это как раз то, в чем они действительно нуждаются".

В этом контексте президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, 3 апреля участвовавшая в Балтийском саммите, в ходе которого президент США Дональд Трамп принял в Белом доме руководителей Латвии, Литвы и Эстонии, дала интервью Украинской службе Голоса Америки.

Касаясь содержания беседы Трампа с Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд, президент Литвы отметила, что на саммите затрагивалась тема Украины.

"Когда мы обсуждали безопасность в регионе в целом, был поднят вопрос о ситуации в Украине. Мы говорили о действиях России, о безопасности Украины и о поддержке Украины", цитирует Грибаускайте американский ресурс.

По словам президента Литвы, президент Трамп "спрашивал об украинских военных, о том, в состоянии ли Украина защитить себя".