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    Аналитика и комментарии

    Обмен орденов на оружие. Как США и Украина идут рука об руку

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (181)

    (обновлено: )16701
    Сенатор США приветствовал принятие законопроекта о нацбезопасности Украины и подтвердил, что, кроме Javelin, Украина получит снайперские комплексы.
    Петр Порошенко наградил американского сенатора Роберта Портмана
    president.gov.ua

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Американский сенатор Портман в ходе визита в Украину приветствовал принятие в первом чтении законопроекта о нацбезопасности Украины и подтвердил, что в дополнение к Javelin США предоставят ВС Украины снайперские комплексы. Об этом сообщает Голос Америки.

    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Николай Давидюк/Facebook
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    "Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Между прочим, такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи. Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой", заявил сенатор Роберт Портман.

    "Что бы там ни говорили отдельные медиа, администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", уточнил Портман.

    Американский Сенатор Портман сказал, что помимо Javelin, вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

    "Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации — предоставить снайперские комплексы украинской армии", цитирует Портмана Голос Америки.

    "Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной", отметил он.

    По мнению, высказанному ранее американскими генералами и экспертами, согласно американским СМИ, главный вопрос – как украинцы будут использовать вооружения типа Javelin.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Закон о нацбезопасности создает конфликт между АП и СНБО - Дьяченко

    Намерения США передать оружие Украине обострили взаимоотношения с Россией, но большее беспокойство американской стороны вызывает возможность попадания оружия "в руки врага" – как это случалось ранее, пишет The Wall Street Journal

    Как сообщается, Портман встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили санкционное давление на Россию и международные усилия для развертывания миссии ООН на Донбассе, передает пресс-служба президента Украины. 

    В ходе встречи "особое внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами" и в этом контексте отмечена "опасность проекта "Северный поток-2".

    Делегация сената США во главе с Портманом обсудила в Киеве с министром обороны Украины Степаном Полтораком вопросы реформирования украинской армии и развитие двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства обороны.

    mil.gov.ua
    Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу в Киеве с делегацией сената США во главе с Робертом Портманом

    В ходе реформирования министерство ставит перед собой цель — достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Украинский парламент в четверг принял в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны. Киев должен к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Разбираем закон Порошенко о Нацбезопасности

    Ранее Портман, который также является соавтором антироссийских санкций, лоббировал перед американской администрацией предоставление Украине оборонительного оружия. В ходе встречи Порошенко наградил его орденом "За заслуги".

    Напомним, в Госдепартаменте  США в декабре заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "продвинутые оборонительные возможности". Согласно сообщениям СМИ США, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

    Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

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    Экспортная лицензия распространяется на полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия 50-го калибра (12,7 × 99 мм). О своем решении Госдеп сообщил Конгрессу еще 13 декабря.

    В то же время в Госдепартаменте США сделали важное уточнение относительно продажи Украине летального оружия. Представитель госдепартамента Хезер Нойерт разъяснила тогда, что, согласно решению, правительство США не будет напрямую продавать оружие Киеву, а позволит Украине приобретать его у американских производителей, передает Reuters.

    Бойцы батальона Азов. Архивное фото
    azov.press
    Штаты против наци. "Азов" лишили американского оружия

    Так, например, согласно СМИ, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, продаёт в Украину гранатометы PSRL — это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7. 

    О подписании Киевом соглашения с компанией AirTronic USA о закупке 100 гранатометов PSRL-1 на сумму в 554,5 тыс. долл. стало известно в августе 2017 года. Тогда издание AgoraVox сообщало, что из утечки документов им стало известно о подписании 11 ноября 2016 года администрацией Барака Обамы соответствующего договора.

    По словам корреспондента BBC Павла Аксенова: "разрешение поставок в Украину стрелкового оружия калибром до половины дюйма, то есть вплоть до крупнокалиберных винтовок и пулеметов вряд ли сильно изменит баланс сил в зоне противостояния на востоке страны. Острого дефицита такого оружия украинцы не испытывают — военные заинтересовались крупнокалиберными винтовками, и, очевидно, это как раз то, в чем они действительно нуждаются".

    Флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В этом контексте президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, 3 апреля участвовавшая в Балтийском саммите, в ходе которого президент США Дональд Трамп принял в Белом доме руководителей Латвии, Литвы и Эстонии, дала интервью Украинской службе Голоса Америки. 

    Касаясь содержания беседы Трампа с Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд, президент Литвы отметила, что на саммите затрагивалась тема Украины. 

    "Когда мы обсуждали безопасность в регионе в целом, был поднят вопрос о ситуации в Украине. Мы говорили о действиях России, о безопасности Украины и о поддержке Украины", цитирует Грибаускайте американский ресурс. 

    По словам президента Литвы, президент Трамп "спрашивал об украинских военных, о том, в состоянии ли Украина защитить себя".

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