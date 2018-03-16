Климкин о предоставлении Украине оружия: США запустили "цепную реакцию"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина.

Решение США о предоставлении Киеву оружия запустит "цепную реакцию" и другие страны последуют примеру США, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что такая "цепная реакция" однозначно запущена. Она будет работать", — заявил Климкин в интервью Би-би-си Украина, отвечая на вопрос, запустило ли решение США о предоставлении вооружения "цепную реакцию" в других странах.

По его словам, Киев намерен вести переговоры со всеми иностранными партнерами о поставках оружия. "И мы говорим не только об обороне, а и о другом оружии. Ведь необходимо воевать всеми видами вооружения", — добавил Климикин.

Напомним, ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin.