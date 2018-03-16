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    Климкин о предоставлении Украине оружия: США запустили "цепную реакцию"

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (167)

    (обновлено: )17404
    По словам Климкина, Киев намерен вести переговоры со всеми иностранными партнерами о поставках оружия: "И мы говорим не только об обороне, а и о другом оружии".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Associated Press Ronald Zak

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. 

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
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    Решение США о предоставлении Киеву оружия запустит "цепную реакцию" и другие страны последуют примеру США, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    "Я считаю, что такая "цепная реакция" однозначно запущена. Она будет работать", — заявил Климкин в интервью Би-би-си Украина, отвечая на вопрос, запустило ли решение США о предоставлении вооружения "цепную реакцию" в других странах. 

    По его словам, Киев намерен вести переговоры со всеми иностранными партнерами о поставках оружия. "И мы говорим не только об обороне, а и о другом оружии. Ведь необходимо воевать всеми видами вооружения", — добавил Климикин.

    Напомним, ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin.

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