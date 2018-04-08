Закон о нацбезопасности создает конфликт между АП и СНБО - Дьяченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона о национальной безопасности. Секретарь СНБО Александр Турчинов, представляя законопроект с трибуны парламента, отметил, что документ проработали во взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США, а его принятие должно стать значительным шагом на пути внедрения стандартов Североатлантического альянса в Украине.

По словам Турчинова, в документе "закрепляется четкое распределение полномочий и компетенций органов сектора безопасности и обороны, которое повысит эффективность координации их деятельности, улучшит качество управления ресурсами и снизит коррупционные риски, ограничит неоправданное дублирование функций в сфере безопасности".

Законопроектом, в частности, определяется, что руководство в сферах национальной безопасности и обороны, согласно Конституции Украины, осуществляет президент. Министерство обороны Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам нацбезопасности, сектор безопасности и обороны подлежит демократическом гражданском контроля.

В частности, система гражданского контроля состоит из контроля со стороны президента, парламента, правительства, Совета национальной безопасности и обороны, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, судебного и общественного контроля. Определяется, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины является самым высоким военным должностным лицом в ВСУ. Он осуществляет через Генеральный штаб ВСУ непосредственное военное руководство армией. Сейчас в этом положении отмечается, что начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил осуществляет непосредственное военное руководство Вооруженными силами. Законопроект о нацбезопасности является рамочным.

Законопроект проанализировала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які перспективи в цього документу?

— Я особливих перспектив і можливостей в тексті документу не побачила, крім того, що він дублює певні положення і Конституції, і закону про Кабмін або РНБО і т.д.. Тобто з різних документів скопійовані певні абзаци, які визначають повноваження органів державної влади, які належать до сектору безпеки і, власне, вводиться така не досить зрозуміла структура управління збройними силами. Тобто фактично можна сказати, що без оголошення стану війни або військового стану держава планує використовувати збройні сили на території сходу України, якщо коротко можна так узагальнити.

Хіба раніше збройні сили не брали участі на сході України?

— Звичайно, що вони брали, але згідно діючого законодавства мав би бути оголошений військовий стан указом президента, який підтверджується відповідним законопроектом, тобто рішенням парламенту і таким чином санкціонується використання армії всередині України. Юридично жителі Донбасу є громадянами України і в цьому була певна невідповідність, нечистота юридична застосування збройних сил. Крім того, створення цього об'єднаного оперативного штабу і перехід на нього певних функцій, не зовсім зрозуміло, коли і в яких умовах це буде відбуватись.

Це ж регулюється законом про особливі умови політики в Донецькій та Луганській областях.

— Сказати, що той закон теж щось регулює, досить можна умовно і складно.

Але процес він регулює, тому що там написано, що ця операція починається після підписання відповідного указу президента.

— Так, і саме в цьому і є певна невідповідність і нечистота юридична, тому що, не оголошуючи стану війни, президенту такі повноваження надаються, хоча згідно Конституції це має відбуватись за рішенням парламенту, а не за рішенням президента.

Складається враження, що депутати, які голосували за цей проект, не до кінця розуміли, за що вони голосують. Наприклад, пан Вінник — секретар профільного комітету, доповідав і сказав, що цей законопроект наближає нас до стандартів НАТО. Багато з депутатів, які представляють коаліційну більшість, про це говорили, і сам Турчинов. А пані Сироїд сказала, що там на 35 аркушах жодного слова немає про НАТО або технології чи методики, які наближають Україну до стандартів НАТО. Ви ознайомились з проектом, чи там є щось схоже?

— Тут я погоджусь з пані Сироїд, тому що там, дійсно, жодної згадки про НАТО немає. І навіть в тій програмі співпраці з НАТО на 2018 рік, яка нещодавно була підписана президентом, там дуже мало насправді є про безпосередню відповідність і наближення стандартів НАТО, там якісь загальні досить процедури описані. Мені особисто, чесно, незрозуміло, про що цей закон про нацбезпеку, яким чином він нас кудись наближає, чому там переплутано купа дефініцій. Там, наприклад, не можна розібратись, що таке війна, що таке збройний конфлікт, що таке військовий конфлікт. Там ці три дефініції, з визначень яких абсолютно незрозуміло, яким же чином законодавець визначає той стан, який наразі у нас є. Тобто там насмикано з усього. Є певна невідповідність, наприклад, тій же Конституції в питанні, хто контролює діяльність цих всіх органів безпеки — президент чи РНБО, тому що в одному місці це президент, в іншому це РНБО. А рано чи пізно може відбутись конфлікт повноважень між президентом і секретарем, наприклад, РНБО і т.д. Сайт Президента Украины Новый закон о нацбезопасности: армия в руках Порошенко и курс на НАТО

Механізми існування РНБО мають діяти?

— Я просто кажу про якість написання цього закону, тому що таке враження, що писали як в мультфільми про Простоквашино, копіюючи з різних законів і не зрозуміла ані мета, ані результат, ані сфера регулювання. Мені, чесно, нічого не зрозуміло з цього законопроекту.

Ви читали обидві версії — до голосування і після?

— Я читала доступну версію, яка наразі висить на сайті парламенту, тобто та версія, яка була до першого читання, подана на розгляд українського парламенту.

Цікаво, що змінилось після голосування. Чому депутати за нього проголосували?

— Так само, як і закон про так звану реінтеграцію Донбасу, коли незрозумілий предмет регулювання і фактично в реальному житті на що цей закон впливатиме і що саме, які стосунки суспільні він регулюватиме, я думаю, що за таким же принципом був написаний цей закон. Треба було кудись рухатись, пред'являти результат якоїсь діяльності і треба було якимось чином показувати, що ми закінчуємо АТО, а починаємо щось незрозуміло що, якусь операцію об'єднану.

Чому так, якщо так все погано?

— Логіка в даному випадку законотворча мені не зрозуміла, тому що я належу до тієї старої школи, яка вважає, що закон має регулювати якийсь суспільний конфлікт або регулювати якісь суспільні стосунки, або владнати якийсь суспільний конфлікт. Останні кілька років увалюються закони, які породжують суспільні конфлікти. Тому, я думаю, що це виключно зроблено для того, щоб спростити процедуру використання збройних сил в обхід парламенту.

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Раніше наголошував на ухваленні цього проекту ще і глава Пентагону, це стосувалось, в першу чергу, постаті цивільного міністра оборони.

— Задачу введення такої функціональної одиниці як цивільний міністр оборони можна було б вирішити одним рядком змін до закону про Кабмін. Наразі це ті повноваження, які надали Кабміну, зокрема, якогось незрозумілого громадського контролю над цим сектором безпеки, це не прописано наразі в законі про Кабмін і змін до цього закону не передбачається, тобто вже цей закон увійшов в конфлікт із Конституцією, законом про Кабмін і ще низку нормативних актів. Тому, повторюсь, що для чого його приймали, крім того, щоб обійти парламент і не називаючи військовий стан військовим станом, власне, запроваджувати цей військовий стан, у мене інших гіпотез наразі немає.

Ранее политолог Николай Давидюк заявлял, что закон о нацбезопасности хотят "утопить" в Раде.

А экс-замруководителя СБУ Виктор Ягун отметил, что закон о нацбезопасности не поддержат силовики.