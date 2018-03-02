Интеграция в плюсе. Как поляки наживаются на Украине

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Евробляхи дают прибыль

Поляки не гнушаются участвовать в сомнительных схемах, которые вымывает сотни миллионов гривен из украинского бюджета. Речь идет о машинах на еврономерах, которые десятками тысяч привозятся из Польши, Германии и других стран и продаются украинским владельцам без уплаты таможенных пошлин.

По данным Государственной фискальной службы, по состоянию на 31 января 2018 года в стране находилось 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из них с нарушением срока, то есть по факту незаконно, — 246,4 тыс. автомобилей. Автомобили с "евробляхами" ввозят в основном из Польши (110,7 тыс. автомобилей в 2017 году), Литвы (51,7 тыс.), Германии (19,8 тыс.), Болгарии (14,1 тыс.) и Чехии (13,1 тыс.).

В польском Перемышле 17 поляков оказались владельцами 12,5 тысяч автомобилей, которые заехали в Украину на так называемых евробляхах. Граждане Польши ежегодно регистрируют на себя тысячи автомобилей и продают их украинцам. За одно авто они получают от наших граждан в переводе на наши деньги от 800 до 4000 гривен. Украинцы становятся совладельцами транспортных средств в виде сотрудников "липовых" польских фирм.

Как известно, Перемышль находится в 12 километрах от границы Украины. Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич заявил телеканалу "1+1", что польские правила позволяют массовую регистрацию автомобилей одним лицом, а украинцы, используя автомобили на иностранном регистрации, избегают уплаты высоких пошлин за ввоз авто.

Европейские номера для авто

Поляки и украинцы пользуются дырками в нашем законодательстве. Дело в том, что оно не позволяет, но и прямо не запрещает пользоваться такими нерастаможенными авто на украинской территории из-за подписанной Стамбульской конвенции. В статье 7 приложения С Конвенции говорится о том, что для осуществления коммерческой деятельности транспортные средства могут быть зарегистрированы на лицо, которое фактически не находится в стране. Ввозить и использовать машины в таком случае могут лица, которые проживают в Украине.

В 2017 году в Украине ездили 383,3 тысячи автомобилей на еврономерах. По неофициальной статистике, их более миллиона.

Наличие огромного количества не расторможенных и неофициальных машин наносит огромный экономический вред. Украинские дороги не в состоянии выдержать такое количество машин. При этом, средств на починку дорог не хватает, поскольку деньги в Дорожный фонд должны поступать, в том числе, за счет растаможивания импортных авто. Кроме того, значительная часть таких машин не застрахована, поэтому ущерб приходится покрывать за счет Моторно-транспортного страхового бюро, куда "скидываются" все страховщики. В итоге, они повышают свои тарифы на "автогражданку", перекладывая расходы на всех автомобилистов. Учитывая тот факт, что владельцы "евроблях", как правило, не имеют опыта и навыков безопасной езды, они часто попадают в ДТП. В итоге, убытки страховых компаний стремительно растут, равно как и стоимость страховых полисов.

Кроме того, наплыв "евроблях" постепенно "убивает" местное авто производство, поскольку оказалось выгодней купить поддержанную иномарку, чем украинский автомобиль. Не секрет, что машины отечественного производства были представлены, в основном, в нижнем ценовом сегменте (ЗАЗ, Lanos, ЗАЗ Forza). Сейчас на автомобили этого предприятия приходится не более 1% украинского авторынка.

"Евробляхеры составляют конкуренцию отечественному автопрому, ведь это ценовой сегмент тех же Lanos, Cherry. Если же человек готов купить новое BMW, то на сегмент, в котором продаются евробляхи, он не станет смотреть", — заявил в телеэфире президент Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Поляки выходят на украинский рынок

Впрочем, проблемы украинской экономики поляков особо не беспокоят. Польша испытывает кризис перепроизводства, поэтому пытается расширить рынки сбыта, в основном, за счет восточных соседей.

На днях стало известно о выходе на украинский рынок польской сети АЗС Avia. Сеть будет насчитывать около сотни станций, но их объемы и цены пока держат в тайне.

Как отметил глава наблюдательного совета компании Адам Сикорский, фирма уже получила разрешение от швейцарской Avia International на использование ресурсов и обзавелась большим количеством заявок от украинских предпринимателей — владельцев АЗС, заинтересованных в сотрудничестве.

Выходят поляки и на строительный рынок. Так, польский застройщик Mirbud S.A. официально зарегистрировал дочернюю компанию в Киеве и рассчитывает активизироваться в дорожном строительстве, а также строительство зданий.

"Большим вызовом для группы станет запуск деятельности в Украине. Надеюсь, что работа команды, ответственной за развитие бизнеса на восточных рынках, в ближайшие годы принесет эффект в виде выигранных тендеров", — цитирует официальный веб-сайт компании своего президента и мажоритарного акционера Mirbud S.A. Ежи Миргоса.

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По данным системы электронных закупок ProZorro, Mirbud в прошлом году уже приняла участие в трех тендерах на общую сумму 24,25 миллионов евро по проектам строительства и реконструкции пограничной инфраструктуры Украины.

"Мы видим здесь очень большой потенциал для нашей деятельности в сфере инженерно-дорожного строительства и строительства зданий в связи с планами правительства Украины по увеличению финансирования реконструкции и строительства дорог и получением средств от международных финансовых институтов для инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры", — отметил Миргос.

У пана Миргоса действительно есть основания считать, что его компания выиграет тендеры, ведь украинская власть всячески содействует польскому бизнесу.

Летом 2017 году польская PESA выиграла торги на поставку Киеву 40 низкопольных трамваев, обойдя львовский "Электронтранс", предложив за них всего на 1 тыс. грн меньше (1,813199 млрд грн), чем украинская компания. По непонятной причине, львовяне не снижали цену торгов.

Украинские власти не смутило ни то, что трамваи изначально были предусмотрены для правительства Москвы, ни то, что они не предназначены для кривых улиц и имеют малую вместимость.

Украинцы помогают Польше

Однако наибольший урон украинской экономике привнес отток рабочей силы в Польшу. Министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев в Польше Беата Кемпа заявила, что в стране находятся уже более 2 миллионов украинских иммигрантов.

"По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом в Украине", — отметила министр. Она также подчеркнула, что у Польши нет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов, и добавила, что украинцы положительно повлияли на рынок труда. "Они работают ответственно. Безработица снизилась до рекордного уровня", — пояснила она.

Рабочая сила из Украины крайне нужна для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше, заявил председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинский.

money.pl Украинские мигранты в Польше

"В Польшу украинцы едут по нескольким причинам. Одной из основных является легкость трудоустройства в этой стране. Например, сегодня в Польше украинец может работать по биометрическому паспорту в течение 90 дней без рабочей визы. Кроме этого, в культурном и языковом смысле украинцам намного проще понимать своих работодателей, чем скажем, в Германии или странах Скандинавии. Кроме этого, Польша создает нормальные условия труда и быта для украинских трудовых мигрантов. Ну и нельзя забывать о том, что соседнее государство расположено рядышком и добраться туда можно очень быстро и легко. И главное — дешево. Что для наших граждан имеет большое значение", — заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Тема мигрантов является для нас серьезной причиной для беспокойства, ведь в таком масштабе, который мы наблюдаем сейчас, это, безусловно, повлияет на наш потенциальный ВВП. Мы посчитали, что за последние 2 года миграция привела к уменьшению нашей рабочей силы на 5-8%, если не на постоянной основе, но все же. Ранее мы оценивали уменьшение в 3-4%, поэтому пересмотр оценки является весьма существенным. Влияние на потенциальный ВВП достаточно высокое, особенно учитывая то, выезжающие наиболее трудоспособные граждане. Значительное количество – около 70% – это мужчины. В возрастном разрезе около 35% это эмигранты до 30 лет, и это стало тенденцией. Еще несколько лет назад численность молодых эмигрантов была значительно ниже", – заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Сергей Николайчук в интервью польскому информагентству Polska Agencja Prasowa Biznes.

Безусловно, Польша только пользуется результатами того беспорядка, который произошел в стране несколько лет назад и заставляет миллионы Украины покидать родину в поисках лучшей доли. Довела страну до экономической разрухи украинская власть, тогда как Польша просто подняла то, что плохо лежало.