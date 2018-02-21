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    В Польше устроили "охоту" на работающих украинцев-нелегалов

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    Сотрудники Пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Агентство нелегально трудоустроило 134 иностранцев, из них 126 граждан Украины.
    Работа отдела пограничной службы Рава-Русская во Львовской области
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Пограничная служба Польши проводит проверки фирм под углом нелегального трудоустройства иностранцев. Об этом сообщает "Польское радио".

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    Как отмечается, чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины. Иностранцы работают без действительных документов, иногда даже без визы.

    "На днях сотрудники Пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Агентство нелегально трудоустроило 134 иностранцев, из них 126 граждан Украины и 8 граждан Беларуси", — сообщил пресс-секретарь морского командования Пограничной службы капитан Анджей Юзьвяк.

    В этом случае санкции грозят как нечестным владельцам, так и незаконно нанятым работникам. Владельцы агентства могут ожидать штрафа в размере до 30 тысяч злотых (около 240 тысяч гривен), нелегально трудоустроены украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.

    Напомним, Вятрович возмутился числом оскверненных украинских памятников в Польше.

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