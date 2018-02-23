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    Полину Логунову критикуют за продажу кабриолета на еврономерах

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    Известная телеведущая, модель и фитнес-тренер Полина Логунова объявила о продаже своего кабриолета. В комментариях к ее посту в Instagram набралось немало критиков из-за ее машины на еврономерах.
    Полина Логунова
    Фото instagram.com/polinalogunova

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Телеведущая Полина Логунова, известная своими откровенными фотографиями, объявила, что продает свой кабриолет.

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    "Продаю своего коня! Peugeot 307cc кабриолет 2003 год выпуска 250.000 пробега. Автомат 2.0 литра. Кожаный салон, подогревы передних сидений,круиз контроль, Cd, кондиционер, Электро-стекло подъёмники, задние парктроники. Полностью обслужена ходовая, только после то. Продадим француженку в хорошие руки", — написала Логунова.

    Фото Instagram Полины Логуновой
    Модель и телеведущая Полина Логунова продает свой кабриолет на еврономерах

    Она объяснила продажу авто тем, что собирается покупать машину в Белоруссии (Логунова — гражданка этой страны) и оформить ее на себя, чтобы выезжать за границу.

    Оказалось, что девушка, которая является супругой актера Дмитрия Ступки, ездит на машине с еврономерами. Именно этот факт возмутил многих подписчиков Полины в Instagram.

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    Пост своей супруги прокомментировал и Дмитрий Ступка: "А вы думали мы в золоте купаемся?" — иронично спросил он одного из пользователей соцсети.

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