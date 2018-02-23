Полину Логунову критикуют за продажу кабриолета на еврономерах

Фото instagram.com/polinalogunova

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Телеведущая Полина Логунова, известная своими откровенными фотографиями, объявила, что продает свой кабриолет.

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"Продаю своего коня! Peugeot 307cc кабриолет 2003 год выпуска 250.000 пробега. Автомат 2.0 литра. Кожаный салон, подогревы передних сидений,круиз контроль, Cd, кондиционер, Электро-стекло подъёмники, задние парктроники. Полностью обслужена ходовая, только после то. Продадим француженку в хорошие руки", — написала Логунова.

Фото Instagram Полины Логуновой Модель и телеведущая Полина Логунова продает свой кабриолет на еврономерах

Она объяснила продажу авто тем, что собирается покупать машину в Белоруссии (Логунова — гражданка этой страны) и оформить ее на себя, чтобы выезжать за границу.

Оказалось, что девушка, которая является супругой актера Дмитрия Ступки, ездит на машине с еврономерами. Именно этот факт возмутил многих подписчиков Полины в Instagram.

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Пост своей супруги прокомментировал и Дмитрий Ступка: "А вы думали мы в золоте купаемся?" — иронично спросил он одного из пользователей соцсети.