КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, на Крещатике в Киеве несколько сотен автомобилей с еврономерами собрались на акцию за доступное растаможивание машин, передает УНН.

"Если стоимость автомобиля тысячу евро, а две тысячи евро этого автомобиля "растаможка". Ну что это за ерунда… Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", — цитирует агентство участника акции.

По данным агентства, автомобили стоят в несколько рядов. Как отмечается, акция продлится до 15.00, колона машин планирует проехать по главным улицам Киева. По данным организаторов, в акции должны принять участие 500 автомобилей.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве, они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами.

УНН В центр Киева съехались несколько сотен машин на еврономерах

Ранее сообщалось, что в центре Киева дежурят около 2 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в связи с запланированными акциями.