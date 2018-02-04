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    В центр Киева съехались несколько сотен машин на еврономерах

    (обновлено: )44131
    Автомобили стоят в несколько рядов. Как отмечается, акция продлится до 15.00, колона машин планирует проехать по главным улицам Киева.
    В центр Киева съехались несколько сотен машин на еврономерах
    УНН

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, на Крещатике в Киеве несколько сотен автомобилей с еврономерами собрались на акцию за доступное растаможивание машин, передает УНН.

    Еврономера с литовской регистрацией
    Фото "Культорометр"
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    "Если стоимость автомобиля тысячу евро, а две тысячи евро этого автомобиля "растаможка". Ну что это за ерунда… Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", — цитирует агентство участника акции.

    По данным агентства, автомобили стоят в несколько рядов. Как отмечается, акция продлится до 15.00, колона машин планирует проехать по главным улицам Киева. По данным организаторов, в акции должны принять участие 500 автомобилей.

    Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве, они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами.

    УНН
    В центр Киева съехались несколько сотен машин на еврономерах

    Ранее сообщалось, что в центре Киева дежурят около 2 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в связи с запланированными акциями. 

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