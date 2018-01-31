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    В Киеве владельцы машин на еврономерах проведут масштабную акцию

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    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (45)

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    По информации организаторов автопробега, в воскресенье ожидается на акции большое количество автомобилей и из-за этого в Киеве могут возникнуть проблемы с движением и пробки.
    Еврономер
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, организация "Авто Евро Сила" проведет автопробег, говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

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    Главным требованием представителей организации является доступная растаможка автомобилей, которые перегоняют из Европы.

    В "Авто Евро Сила" отметили, что ожидают на акции большое количество автомобилей и из-за этого в Киеве в воскресенье могут наблюдаться проблемы с движением и пробки.

    Ожидается, что машины на еврономерах будут двигаться по трем маршрутам — Окружная, Левый берег и центральная часть города.

    "Мы отстаиваем право на уменьшение растаможки для всех граждан Украины", — отметили в организации.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман назвал ненормальной сложившуюся ситуацию с автомобилями на еврономерах в Украине, он выступил за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей.

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