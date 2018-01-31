В Киеве владельцы машин на еврономерах проведут масштабную акцию

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, организация "Авто Евро Сила" проведет автопробег, говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

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Главным требованием представителей организации является доступная растаможка автомобилей, которые перегоняют из Европы.

В "Авто Евро Сила" отметили, что ожидают на акции большое количество автомобилей и из-за этого в Киеве в воскресенье могут наблюдаться проблемы с движением и пробки.

Ожидается, что машины на еврономерах будут двигаться по трем маршрутам — Окружная, Левый берег и центральная часть города.

"Мы отстаиваем право на уменьшение растаможки для всех граждан Украины", — отметили в организации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман назвал ненормальной сложившуюся ситуацию с автомобилями на еврономерах в Украине, он выступил за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей.