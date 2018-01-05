В центре Киева Mercedes на еврономерах протаранил два авто

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на Бессарабской площади произошла тройная авария — столкнулись Mercedes на польских номерах, Volkswagen Polo и автомобиль службы такси Uber — Ford Mondeo.

"Авария случилась примерно в 04:15. По словам водителя Volkswagen причиной ДТП стало то, что Mercedes пытался повернуть с улицы Бассейной на Большую Васильковскую, хотя здесь поворот запрещен. Нарушение заметили патрульные и ехали за автомобилем, чтобы оштрафовать нарушителя, но случилось ДТП", — сообщает dtp.kiev.ua.

"Я ехал на зеленый свет вниз по бульвару Шевеченко. Mercedes резко завернул с Бассейной. Я пытался уйти от столкновения, но скользящим его ударил в бок. У него при себе даже нет документов на машину", — рассказывает водитель Volkswagen.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

От удара Mercedes отбросило и он задел такси Uber, которое двигалось в сторону улицы Крещатик. На месте работала патрульная полиция.

Напомним, во вторник вечером на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.