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    Происшествия

    Во Львовской области BMW на еврономерах заехал под новогоднюю елку

    (обновлено: )71
    Водитель BMW ездил в пешеходной зоне на Вечевой площади Червонограда, чем вызвал недовольство местных жителей. В итоге он сбежал, оставив машину под новогодней елкой.
    В Червонограде Львовской области BMW врезался в новогоднюю елку
    Фото со страницы Александра Климова в Facebook

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. На центральной площади Червонограда (Львовская область) произошла резонансное происшествие: авто на еврономерах заехало под городскую новогоднюю елку во время гуляний.

    ЧП произошло вечером 1 января на Вечевой площади. BMW на еврономерах ездил в пешеходной зоне, из-за чего у водителя произошел конфликт с местными жителями.

    Фото со страницы Александра Климова в Facebook
    В Червонограде Львовской области BMW заехал под новогоднюю елку

    "Неизвестный водитель на автомобиле БМВ польской регистрации заехал через запретительные знаки и несмотря на большое количество людей начал ездить по площади. Как сообщают очевидцы, между отдыхающими и водителем началась чехарда и крики, но водитель все же игнорировал. Люди спустили ему все четыре колеса и вызвали полицию, которая ехала почти полчаса. Горе водитель скрылся с места происшествия!" — написал пользователь Facebook Александр Климов на своей странице.

    На месте происшествия недовольные жители Червонограда угрожали перевернуть машину нарушителя, дожидаясь полицию.

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    Напомним, в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mercedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочерью. В результате мать погибла, а ребенок находится в больнице.

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