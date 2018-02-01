Дешево и очень сердито: тяжелая судьба "евроблях" и их владельцев в Украине

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Владельцы авто с европейскими номерами, прозванные в народе "евробляхерами", вновь готовятся протестовать. 4 февраля в Киеве планируется их автопробег, сообщает общественная организация водителей "АвтоЕвроСила".

Хозяева авто с иностранной регистрацией, которые ввезли в Украину в обход существующих таможенных правил, будут требовать от Кабинета министров принятия законов, которые бы давали возможность растаможить "евроавто" на льготных условиях. Сейчас же судьба каждой подобной машины в Украине – в подвешенном состоянии, заявляют организаторы пробега.

И действительно, власти всерьез взялись за "европейцев" на дорогах. Одесские полиция и таможня 24 января подписали приказ об "охоте" – создать мобильные группы из работников ведомств, имеющих право останавливать машины и проверять законность пребывания водителя и его авто на территории Украины.

Но инициатива одесситов – не нова. Еще в конце апреля 2017 года в Тернопольской и Полтавской областях Нацполиция вместе с таможенниками совместно искали на дорогах незаконно ввезенные в страну авто.

Большая, очень большая экономия

Проблема авто на еврономерах возникла в Украине во весь рост еще несколько лет назад. Сейчас по дорогам страны, сообщает ГФС, ездят около 400 тысяч авто с иностранной регистрацией. Реальные же числа, отмечают эксперты, гораздо выше – больше миллиона. Среди обладателей "евроблях" оказались и власть имущие – в декларациях чиновников за 2016 годов насчитали 295 подобных авто.

Главная причина популярности "европейцев" – их дешевизна. Автомобиль вновь для стал для большинства украинцев роскошью, а "бляхи" – реальным вариантом эту роскошь купить. Цена на машину в Польше может оказаться в 3-4, а иногда и в больше раз ниже, чем аналогичное авто в Украине. За 1,5-2 тысячи евро украинец может пригнать себе приличный автомобиль. Разумеется, речь идет о подержаных машинах.

Еще один фактор: в нашей стране кредиты на приобретение автомобиля достаточно дороги – за возможность пользоваться 400 тыс. грн для покупки авто за 2 года придется выплачивать 20-30%.

Помимо этого, поддерживая национального производителя, в Украине годами пытались сделать покупку импортного авто невыгодной: до 2008 года ввозная пошлина на импортные машины составляла 25%. Потом стоимость постепенно снижалась, а полностью отменить спецпошлину на импортные авто удалось лишь в 2015 году.

Заплатить или рисковать

Больно бьет по украинцам необходимость растамаживать завезенные машины: налоги в 30-80% от стоимости авто заставляют многих искать лазейки… и находить их! Ездить, не растамаживая машины. При этом сегодня без регистрации ездить на машине с иностранными номерами украинцы могут 5 дней в одной области и 10 дней – при передвижении в нескольких областях. Иностранцу пользоваться нерастаможенной машиной можно не больше года.

Но над рисковыми автолюбителями постоянно маячат штрафы: если автомобиль находится в стране на сутки больше, чем положено таможенным кодексом, водителю грозит штраф в 85 гривен. Если же авто задержалось в стране от 1 до 10 суток – придется заплатить штраф в размере 3400 гривен, более 10 суток – 8500 гривен.

Если автомобиль принадлежит иностранцу, а за рулем украинец – машину могут конфисковать. Машину же украинца могут арестовать, если он откажется платить штраф.

Дешево и безответственно

Самыми популярными среди украинцев "зарубежными" автомобилями остаются машины на польских и литовских номерах: в эти страны стекаются авто возрастом "более 10 лет" со всей Европы. Дело в том, что что пользоваться старым автомобилем в Европе дороже, чем купить новый. С каждым годом экологический налог, страхование и обслуживание для такой машины будет все больше, так что владельцы с радостью их продают. Эти авто попадают сначала в Литву, Польшу, Румынию, Молдову, а затем – в Украину.

Но свои аргументы есть и у противников "евробляхеров". Если спорные машины узаконят, сделав скидку, на рынке появится множество автомобилей по низкой цене. Авторынок будет вынужден скорректировать цены в сторону уменьшения, а значит, каждая машина будет стоить дешевле.

Помимо этого, преступников или участников ДТП, которые использовали автомобиль на еврономерах и скрылись с места происшествия, полиции найти сложно. Они не становились на учет и не оформляли документов, а следовательно, для полицейских баз их не существует.

Власть ищет решение

Власти страны, в свою очередь, пока медлят с решением проблемы "евроавто". Вопрос ввоза машин на иностранной регистрации так до конца законодательно не урегулирован, на рассмотрении у парламентариев несколько законопроектов.

В начале января 2018 года народный депутут Нина Южанина, председатель комитета Рады по вопросам таможенной и налоговой политики заявила, что сейчас идет поиск компромисса с владельцами авто на "евробляхах".

Речь о законопроекте, в котором предусмотрено временное снижение ставок ввоза для таких автомобилей, что поможет владельцу растаможить свое приобретение дешевле, чем на сегодняшний день. Рассчитывать платеж будут исходя из возраста авто. Планируется снизить сумму в два раза.

Что в Европе?

В Евросоюзе действуют особые правила пользования автомобилями с иностранной регистрацией. Свободно передвигаться по странам ЕС можно в течение 6 месяцев без уплаты налогов. После этого придется зарегистрироваться и заплатить налоги, установленные в стране, по которой вы планируете ездить. В среднем это будет стоить 400-600 евро.

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Таможенное оформление автомобилей из других стран (за пределами ЕС) вместе с НДС обойдется в среднем в 30-40% от стоимости транспортного средства. При этом национальные законодательства имеют различия, и к тому же в европейских странах платят дорожные сборы, налог при регистрации и экологические налоги.

В любом случае, в европейских странах законодательство таково, что экономически невыгодно ввозить автомобиль из стран, не входящих в ЕС. Пользоваться старым транспортным средством в Европе дороже, чем приобрести новое. С каждым годом экологический налог для такой машины будет расти, как и стоимость страховки, без которой ее невозможно использовать.