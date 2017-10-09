На работу в Польшу. Что важно знать?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

За трудоустройство украинцев польских работодателей штрафуют. Правда, только в случае нарушения правил трудоустройства иностранцев, а вот их знают далеко не все.

К тому же, как рассказывают сами польские работодатели в СМИ, найти эти правила трудоустройства иностранцев достаточно сложно. Одно из таких — это то, что иностранцы могут работать официально только 180 дней. После этого остаться в Польше на 1-3 года поможет только карта временного быта или приглашение от воеводы.

Но есть еще один нюанс. Очень часто украинцы ищут работу, уже непосредственно находясь в Польше, а это значит, что визу они получили на основании приглашения какой-то фирмы. В таком случае, работодатель должен обязательно посетить государственный центр занятости и заменить приглашение работника на приглашение его фирмы. Если этого не сделать, то можно получить штраф — 3000 злотых.

Подробнее обо всех этих нюансах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

УНИАН Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Архивное фото

Какие правила действуют для польских работодателей, и как не нарушить закон самим украинцам, которые едут в Польшу на заработки?

— Как нужно все-таки правильно заехать на территорию Республики Польши, если вы хотите работать: нужно либо иметь рабочую визу, когда у вас есть конкретный работодатель, к которому вы будете ехать, либо же наличие биометрического паспорта и понимание того, где вы будете работать — в каком городе, примерно понимать, где у вас находится ваш потенциальный работодатель, к которому вы едите на переговоры. Потому что, опять же, обращаю внимание, въезд, въезд на биометрических паспортах в Европу не дает права работать. Понятно, что на месте нужно будет оформить документы.

Как трудоустроиться на месте. В любом случае, либо вы получаете рабочую визу, или же вы обращаетесь напрямую к работодателю, вам нужно будет обратиться в местное подразделение службы занятости Польши для того, чтобы получить так называемое "осведчение", — это, условно говоря, предварительный договор между работодателем и нанимаемым человеком о том, что один соглашается работать, а второй соглашается его принять к себе на работу. И только при наличии этих документов можно уже дальше оформлять рабочий договор либо гражданско-правовое соглашение, на основании которого вы будете выполнять те обязанности, которые на вас возложит работодатель. Теперь относительно того, что работодатели платят штрафы за неверно оформленных украинцев — я вам скажу так, это касается всех без исключения трудовых мигрантов, которые заезжают на территорию Республики Польша. Это не касается исключительно украинцев, это касается также и представителей других стран, которые заезжают по упрощенной системе трудоустройства. В этой системе могут заезжать граждане Молдавии, Белоруссии, России, Армении и, понятно же, Украины.

Действительно иностранцы в Польше могут работать официально только 180 дней?

— Да, так и есть. Смысл этих 180 дней заключается в том, что представитель иностранного государства не должен перейти в категорию налогового резидента страны Польша. Соответственно, срок не более 180 дней. Если же кто-то хочет остаться на более длительный срок, в этом случае оформляется вид на жительство, и тогда этот срок может быть увеличен до одного-двух, а может даже и трех лет. В течение календарного года гражданин Украины не может пребывать более 180 дней, поэтому, как только заканчивается 180 день, гражданин Украины должен вернуться на территорию Украины, и по происшествию 185 дней — снова выехать на территорию Польши, подготовив соответствующие документы.

Как быть с временной и сезонной работой? Здесь есть какие-то нюансы?

— До концы 2017 года будет сохраняться все та же самая ситуация, то есть выезд на сезонную работу все равно регламентируется либо же системой "осведчень", либо же по биометрии люди могли заезжать, но дело в том, что заезд по биометрии еще больше сокращает этот срок, и он составляет всего лишь 90 дней — 90 дней отработали, вы обязаны будете выехать. С 2018 года будет введена отдельная категория трудоустройства на сезонные работы, которая будет уже составлять 240 дней, то есть срок увеличится.

Как не стать жертвой мошенников, которые якобы набирают персонал на работу за границу? Часто бывает так, что человек в Украине обо всем договаривается, все согласовывает, платит какие-то деньги — комиссионные, едет в Польшу, и все оказывается не так, как хотелось, и не так, как было записано в соглашении?

— Изначально нужно обращаться в компании, у которых есть лицензия на занятие посреднической деятельностью в сфере международного трудоустройства. Нужно всегда сверять адрес, который указан в лицензии с адресом, по которому вы пришли в компанию, не может быть такого, что лицензия выдана на компанию, которая находится в условном городе Львове, а офис, в который вы пришли, находится в Харькове. Дальше можно всегда проверить на сайте Минсоцполитики наличие лицензии у той или иной компании, подтвердить факт ее наличия. Второй момент очень важный — всегда заключать договор. И третий момент — оплачивать услуги исключительно в безналичном виде. Вот это общие рекомендации, которые на 90% снижают возможность того, что вас обманут.

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— Потому что это единственный только вариант, что у вас будет подтверждение того, что вы произвели оплату. Если вы кому-то отдаете наличные деньги без получения подтверждающих документов, то, естественно, вы не сможете в последствии доказать сам факт того, что услуга вам была оказана. Вам оказали услугу, вы не оплатили и, соответственно, у вас не будет оснований для обращения в суд, в милицию и так далее.

Как за рубежом обманывают украинских трудовых мигрантов? И как защитить себя от этого?

— Если вы заезжаете через компанию, которая имеет лицензию здесь на территории Украины, этих компаний относительно не так много, но, тем не менее, у них есть надежные партнеры на территории Польши. Когда вы заезжаете, всегда нужно заключать договор на трудоустройство — либо трудовой договор, либо гражданско-правовой договор, в котором четко должны быть прописаны существенные условия вашего труда, то есть рабочий день, ваш функционал, сколько вам будут оплачивать. И, если у вас есть абсолютно все документы, подтверждающие ваши трудовые взаимоотношения с работодателем, вы можете обратиться, если не дай бог вас, конечно, обманут, вы можете обратиться в местные подразделения службы занятости и, поверьте мне на слово, штрафы в Польше нерадивым работодателям очень высокие.

Одно соглашение мы заключаем в Украине с той компанией, которая будет представлять наши интересы, и в Польше мы заключаем еще один трудовой договор непосредственно с работодателем?

— Совершенно верно. Деятельность агентств, которые находятся на территории Украины, она называется деятельность компаний, которые оказывают посреднические услуги по трудоустройству за границей. И поэтому в Украине вы заключаете договор о поиске вам потенциального вашего работодателя, по приезду уже непосредственно в Польшу и в принципе в любое другое государство мира, куда вы собирались трудоустраиваться, вы уже заключаете непосредственно сам трудовой договор со своим потенциальным работодателем.

Все же при трудоустройстве за границей следует обращаться к проверенным компаниям, которые помогут это сделать. Или можно это сделать и самому?

— Конечно, если вы знаете польский язык, если вы можете вести переговоры с работодателем, если вы четко понимаете, где вы будете, в какой сфере востребованы, да, вы можете попробовать. Но с учетом того, что 90% населения Украины не знает иностранных языков, они достаточно слабо ориентируются вообще в процедуре трудоустройства, то тогда мы возвращаемся к самому началу нашего разговора, когда даже польские работодатели допускают ошибки при трудоустройстве иностранных граждан. И, если даже польские работодатели на месте не всегда ориентируются, как правильно трудоустроить украинцев, то самому украинцу, я думаю, будет, мягко говоря, очень сложно разобраться во всех хитросплетениях этого законодательства, трудового законодательства Польши.

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К слову, трудовая миграция украинцев в Польшу растет из-за ее выгоды, считает эксперт Василий Воскобойник. Он заявил ранее, что малый бизнес украинцам гораздо легче открыть в Польше, чем на родине, благодаря доброжелательной политике государства.