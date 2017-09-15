Rzeczpospolita: Украина и Польша - шанс договориться уже потерян

РИА Новости Украина

Отношения между польским руководством и украинскими властями уже давно стали напряженными. Однако невероятное путешествие Михаила Саакашвили и его зрелищный прорыв через восточную границу Польши могут привести к тому, что спор с Киевом войдет в открытую фазу, пишет Енджей Белецкий в статье для польского издания Rzeczpospolita.

Украинского паспорта Саакашвили лишил 26 июля сам президент Украины Петр Порошенко. Таким образом, бывший грузинский лидер стал человеком без гражданства, которого к тому же объявил в розыск другой союзник Польши – Грузия. Несмотря на это, он продолжил беспрепятственно путешествовать по нашей стране, а государственное Польское агентство печати организовало ему пресс-конференцию.

Он, правда, не встречался с представителями польских властей, но, как рассказал Яцек Сариуш-Вольский, за него вступились руководители польского МИД и МВД, обратившись к украинскому руководству. Потом Саакашвили без проблем пропустили польские пограничные службы.

Чем все закончилось? Сторонники грузинского политика демонстративно внесли его на украинскую территорию, что не назовешь иначе как позорным проявлением слабости киевских властей.

А ведь именно программа «Восточное партнерство», которую продвигала Польша, привела к появлению идеи ассоциации Украины с ЕС, а потом – к революции на Майдане в 2013 году. В итоге отношения между Варшавой и Москвой дошли до низшей точки и не нормализовались до сих пор.

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В то же время постепенно, но неуклонно начал разрушаться польско-украинский союз. Польшу не включили в "нормандский формат", в рамках которого Германия и Франция обсуждали с Россией будущее нашего восточного соседа.

Несколько месяцев назад на закрытом совещании глава правящей партии Ярослав Качиньский обвинил Порошенко в прославлении УПА. Украинские власти, в свою очередь, отказались эксгумировать жертв Волынской резни, а это окончательно перечеркнуло шансы на то, что наши страны смогут прийти к согласию в теме нашей сложной истории.

Сложно сказать, какую пользу сможет извлечь Польша из поддержки Саакашвили. Его союз с Юлией Тимошенко заставляет, скорее сомневаться в том, что он станет спасителем, который исцелит украинское государство от разъедающего его рака коррупции. Ясно одно: спор между Польшей и Украиной не сможет не порадовать Владимира Путина.