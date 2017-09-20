Есть на кого опереться. О польских мигрантах из Украины

Владимир Матвеев, обозреватель

В связи с существенным оттоком мигрантов за рубеж, с момента вступления Польши в ЕС, возникшие проблемы польское правительство решает также с помощью документа — Karta Polaka, пишет австрийское издание Krone.at.

После того, как многие поляки переехали на Запад, потребность в рабочей силе стала высокой. Как пишет австрийское издание, чтобы сохранить нынешние экономические показатели, "польской экономике требуется примерно пять миллионов мигрантов до 2050 года".

По данным исследования, которое подготовил Центробанк Польши вместе с Варшавским университетом, за первое полугодие 2017 года в Польше на основании приглашений от работодателей украинцам было выдано почти 95 тыс. национальных виз, сообщает Radio Polsha.

Учитывая количество полученных видов на временное пребывание в Польше и национальных виз, количество граждан Украины, задействованных в польской экономике, по состоянию на 2016 год, оценивается порядка 770 тыс. человек.

"А это значит, что в течение трех последних лет количество таких работников выросло почти в четыре раза. Есть все основания говорить, что такая динамика сохранится и в этом году", -свидетельствуют данные исследования, сообщает Radio Polsha.

В частности, сообщается, что в минувшем году на основании приглашений от работодателей украинцы получили 127 тыс. виз, а за первое полугодие 2017 года – 94 800.

Мигранты из восточноевропейских стран могут через год после его получения подать на постоянный вид на жительство. Благодаря этому, мигранты имеют шансы на получение польского гражданства, с которым они затем смогут жить и работать в странах Евросоюза.

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Сообщается, что возможностями, которые дает Karta Polaka, пользуются, преимущественно украинцы и белорусы. В частности, с момента введения документа в виде кредитной карты в 2008 году, МИД Польши выдал свыше 200 000 карт; больше всех — гражданам Белоруссии (около 95 000) и Украины (около 87 000).

В контексте реформы закона о Karta Polaka Польша с начала года привлекает новых заинтересованных в переезде в Польшу людей с помощью ежемесячных пособий, поддержке в поиске жилья и бесплатных образовательных курсов, пишет издание.

В Национальном банке Польши считают украинских работников также фактором влияния на рынок труда и на платежный баланс и темпы инфляции.

Наряду с этим, как рассказал польскому агентству PAP глава постоянного комитета Совета министров Польши Генрик Ковальчик, до конца текущего года правительство Польши планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог в размере порядка 300 злотых в месяц ($83) на трудоустройство сезонных работников.

"Я координирую работу над новым решением о налогообложении сезонных работников. Дело касается сотен тысяч людей. Цель в том, чтобы фермеры могли на законных основаниях нанимать таких сотрудников, платя небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц", — сказал агентству Ковальчик.

Если польское правительство примет законопроект до конца 2017 года, новые правила, вероятно, начнут работать уже со следующего летнего сезона.

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На вопрос агентства, имеет ли правительство статистические данные о масштабах данного явления, Ковальчик сказал, "у нас есть статистика выдачи разрешений на въезд — их более миллиона. Однако, мы не знаем, сколько людей въехало, а сколько работает".