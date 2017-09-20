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    Есть на кого опереться. О польских мигрантах из Украины

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (175)

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    Поскольку с момента вступления Польши в ЕС около двух миллионов человек покинули страну, Польше потребуются миллионы мигрантов до 2050 года, чтобы удержать свои экономические показатели.
    Польский фермер. Архивное фото
    RIA News Филип Климашевский | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    В связи с существенным оттоком мигрантов за рубеж, с момента вступления Польши в ЕС, возникшие проблемы польское правительство решает также с помощью документа — Karta Polaka, пишет австрийское издание Krone.at.

    После того, как многие поляки переехали на Запад, потребность в рабочей силе стала высокой. Как пишет австрийское издание, чтобы сохранить нынешние экономические показатели, "польской экономике требуется примерно пять миллионов мигрантов до 2050 года".

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    По данным исследования, которое подготовил Центробанк Польши вместе с Варшавским университетом, за первое полугодие 2017 года в Польше на основании приглашений от работодателей украинцам было выдано почти 95 тыс. национальных виз, сообщает Radio Polsha.

    Учитывая количество полученных видов на временное пребывание в Польше и национальных виз, количество граждан Украины, задействованных в польской экономике, по состоянию на 2016 год, оценивается порядка 770 тыс. человек.

    "А это значит, что в течение трех последних лет количество таких работников выросло почти в четыре раза. Есть все основания говорить, что такая динамика сохранится и в этом году",  -свидетельствуют данные исследования, сообщает Radio Polsha.

    В частности, сообщается, что в минувшем году на основании приглашений от работодателей украинцы получили 127 тыс. виз, а за первое полугодие 2017 года – 94 800.

    Мигранты из восточноевропейских стран могут через год после его получения подать на постоянный вид на жительство. Благодаря этому, мигранты имеют шансы на получение польского гражданства, с которым они затем смогут жить и работать в странах Евросоюза.

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    Сообщается, что возможностями, которые дает Karta Polaka, пользуются, преимущественно украинцы и белорусы. В частности, с момента введения документа в виде кредитной карты в 2008 году, МИД Польши выдал свыше 200 000 карт; больше всех — гражданам Белоруссии (около 95 000) и Украины (около 87 000). 

    В контексте реформы закона о Karta Polaka Польша с начала года привлекает новых заинтересованных в переезде в Польшу людей с помощью ежемесячных пособий, поддержке в поиске жилья и бесплатных образовательных курсов, пишет издание. 

    В Национальном банке Польши считают украинских работников также фактором влияния на рынок труда и на платежный баланс и темпы инфляции.

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    Наряду с этим, как рассказал польскому агентству PAP глава постоянного комитета Совета министров Польши Генрик Ковальчик, до конца текущего года правительство Польши планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог в размере порядка 300 злотых в месяц ($83) на трудоустройство сезонных работников.

    "Я координирую работу над новым решением о налогообложении сезонных работников. Дело касается сотен тысяч людей. Цель в том, чтобы фермеры могли на законных основаниях нанимать таких сотрудников, платя небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц", — сказал агентству Ковальчик.

    Если польское правительство примет законопроект до конца 2017 года, новые правила, вероятно, начнут работать уже со следующего летнего сезона.

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    На вопрос агентства, имеет ли правительство статистические данные о масштабах данного явления, Ковальчик сказал, "у нас есть статистика выдачи разрешений на въезд — их более миллиона. Однако, мы не знаем, сколько людей въехало, а сколько работает".

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