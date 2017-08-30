Избиения украинцев в Польше: советы юриста-международника

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Польше участились случаи избиения украинцев. Последний такой инцидент произошел в выходные — в городе Люблин вечером на территории студенческого городка избили студента из Украины.

Впрочем, пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек утверждает, что это преступление произошло не на почве национальной вражды.

Однако консулам Украины в Польше поручили провести работу по предупреждению подобных случаев. Для этого организуют встречи украинских граждан с представителями местной полиции. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Подробнее о защите наших прав за пределами Украины в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал юрист-международник, советник юридической фирмы "єПраво" Виталий Власюк.

Кадр из видео Виталий Власюк

(текст публикуется на языке оригинала)

Що варто робити українцю, якщо він все ж таки постраждав від протиправних дій або від хуліганів під час перебування за кордоном?

— Якщо ми говоримо про те, що українець, тобто громадянин України, отже, він в будь-якому випадку має право на допомогу з боку держави, з боку України. Тому в разі будь-яких сумнівів чи якщо складається враження, що, наприклад, національні органи – поліція місцева не так як слід виконує свої обов’язки, необхідно пам’ятати про свої права і звертатись до консульських установ України або вимагати право здійснити телефонний дзвінок та поспілкуватись з консулом, з послом, з будь-ким, хто представляє державу Україна за кордоном. Кожна держава перебування повинна дбати про іноземців, я б сказав, трошки більше, ніж про національних громадян.

Такі вимоги виконуються завжди?

— Звичайно, ні. Є дуже багато умовностей. Якщо держави перебувають між собою в нормальних відносинах, а я вважаю, що Україна і Польща перебувають в нормальних відносинах, то шансів багато. Якщо між державами стосунки напружені, я б конкретно назвав би РФ, то можна очікувати найгірше. Але за будь-якої ситуації потрібно пам’ятати одну дуже просту річ, яка дуже важлива в міжнародних відносинах: усе ґрунтується на принципах взаємності. Як до українців зараз будуть ставитись в Польщі, так само в подальшому до поляків будуть ставитись в Україні, і кожна держава це добре дуже розуміє і тому, зазвичай, старається до іноземців ставитись добре.

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Якщо українця затримала місцева поліція, то йому, в першу чергу, варто вимагати надати зв’язок із консулом, із диппредставництвом?

— Він навіть може цього не робити, оскільки згідно з міжнародним правом сама держава у випадку затримання іноземного громадянина зобов’язана повідомити консульство держави його громадянства, і в подальшому консул матиме неодмінне право нанести візит та з’ясувати всі обставини цієї ситуації, щоб розібратись, чи, дійсно, є вина і чи все в порядку, і чи все відповідно до закону.

На яку допомогу від офіційних структур українські громадяни можуть розраховувати за кордоном?

— Насамперед, це, звичайно, МЗС. Окрім МЗС, можна звертати увагу на Національну асоціацію адвокатів України, оскільки вона, до речі, останнім часом активніше почала працювати в цьому напрямку, створюючи свої власні представництва за кордоном та надаючи нашим громадянам, в першу чергу, юридичну підтримку, при чому, звичайно, на безоплатній основі, йдеться про екстрені ситуації, екстрені випадки.

Наша країна, згідно зі статтею 25 Конституції України, гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Таку ж норму містить і стаття 8 Закону України "Про громадянство України". Про який саме захист йдеться у цих документах? І чи всі їх норми виконуються на практиці?

— У правових документах, в першу чергу, безумовно, йдеться про правові норми, отже, правовий захист, правову підтримку. Втім, це не виключає того, що якщо ви, наприклад, стали, на жаль, жертвою грабіжника, у вас немає документів, у вас немає грошей, то, звичайно, ви вправі розраховувати, що ваша власна держава надасть вам змогу, і придбати квитки для повернення додому, і в кінці кінців десь вас поселять, куплять вам їжі, куплять вам води. Звичайно, законодавець не може прогнозувати кожен випадок, кожну ситуацію, тому залишаються такі достатньо абстрактні норми в законодавстві, які взагалі говорять, що держава зобов’язана, а яким там чином, кожна держава це на власний розсуд вирішує, і в цьому полягає її система права.

Чи можна себе убезпечити себе від таких дій, якось попередити такі випадки?

— Я б порадив кожному звертати увагу, в першу чергу, заглянути на сайт МЗС абсолютно сучасний новітній сайт, де, як правило, з’являється інформація у випадку якоїсь небезпеки, яка, можливо, очікує вас за кордоном. Тобто буде написано щось на зразок — не рекомендовано їхати. Україна – демократична країна, ми не можемо заборонити, але ми можемо не рекомендувати їхати, наприклад, в Сомалі або в деякі країни Африки. Пам’ятаєте, була епідемія Еболи. Тоді також МЗС не рекомендувало їхати, оскільки не те, що Україна, а взагалі жодна людина на землі не здатна гарантувати вам безпеку від зараження цим достатньо небезпечним вірусом. Тому в таких випадках рекомендують заглянути на сайт і подивитись, що там пишуть.

Якщо українець незадоволений швидкістю чи якістю допомоги, наданої йому в консульстві, куди він може про це повідомити? І чи є надія, що це питання зрушить з мертвої точки?

— Чесно кажучи, важко відповісти на це питання, оскільки у нас є лише одне МЗС. Якщо нас не влаштовує його робота, то у нас тільки одна можливість, як змінити його роботу – це або піти туди працювати самому, показати, як треба робити, чого, на жаль, багато активістів не розуміють, або голосувати за іншу партію, голосувати за іншого президента, кандидата в президенти, який, на нашу думку, покращить роботу, наприклад, МЗС. Це універсальні рецепти, тому що насправді, повертаюсь до своєї думки, у нас тільки одне МЗС, і якщо ви, дійсно, хочете, щоб воно вас захищало, треба, мабуть, теж щось робити.

Ранее политолог Александр Палий заявил в эфире "ГС", что попытка Польши навязать Украине свое видение истории не означает ослабление отношений между странами и поддержки на европейском уровне.

А главред портала prostir.pl Игорь Исаев в эфире "ГС" заявил, что власти Польши реформируют судебную систему под себя, так как хотят подчинить социально активных граждан.