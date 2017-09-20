Число работающих в Польше украинцев приближается к миллиону

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. На польском рынке труда работают все больше украинцев; по приблизительным данным, число работающих в Польше украинцев составляет на сегодняшний день 900 тысяч человек. Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на заместителя директора департамента рынка труда в польском Министерстве семьи, труда и социальной политики Магдалену Свеклей.

По словам Свеклей, на данный момент в Польше зарегистрировано более 1 миллиона 200 тысяч заявлений о намерении трудоустроить иностранца. Большинство из этих заявлений касаются граждан Украины.

"Чаще всего украинцы работают в строительной сфере, в сфере промышленной переработки, в сельском хозяйстве, в сферах питания, транспорта и торговли. Часто они работают на простых должностях, однако, в последнее время пребывает украинцев с высокими квалификациями", — отметила замдиректора департамента рынка труда.

По словам Магдалены Свеклей, сложно назвать точное число украинцев, работающих в Польше. По приблизительным данным, речь может идти о 900 тысячах человек. Многие из них работают в Польше временно, например, по полгода. По информации Управления социального страхования, в конце 2016 года в Польше на постоянной работе находились 300 тысяч иностранцев.

Ранее сообщалось, что правительство Польши до конца текущего года планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог за трудоустройство сезонного работника.