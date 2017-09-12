В Италии – стабильность, а в Украине нас уже не ждут. Рассказы заробитчанок

РИА Новости Украина

Три женщины примерно одного возраста из Снятинщины разговаривают в "итальянском" бусе по пути в Украину, пишет Ирина Михалков-Винник.

Каждая из них – более 10-15 лет на заработках. Каждая имеет свою историю, свой горький опыт работы уборщицей или баданте (сиделкой пожилых людей). И каждая из них думает о возвращении на Родину навсегда. Когда-нибудь это произойдет. Но так ли это легко через столько лет? Дети выросли, родители умерли или состарились, родные и друзья отдалились, привычки изменились. Общий язык найти трудно, пропасть с каждым годом растет.

В европейских государствах есть специальные программы, предназначенные для помощи мигрантам-переселенцев. Это – объединенные силы государства, религиозных общин и общественности. Что же делается для этого в Украине? Будет ли создана какая-то программа трудоустройства, трудовая адаптация, программа духовной и социально-культурной адаптации? Сумеет ли государство использовать с пользой для общества опыт и желание трудиться работников, которые возвращаются?

Сейчас пятимиллионная цифра украинских трудовых мигрантов за рубежом только увеличивается. А государство пока создает все условия для отъезда: безработица, высокие цены, низкое качество жизни, образования и медицины.

Мария, 48 лет. "Я уже тринадцать лет в Италии. Домой еду только в августе, когда есть отпуск. Там сын, внук. Но грустят ли они по мне?… Мы отвыкли уже от семьи, они от нас тоже. Воспринимают, как гостей. Деньги берут, как должное. Поехала на заработки, потому что после развода осталась с ребенком без дома, без ничего. Трудно было. Но теперь привыкла сама себе быть хозяйкой. Работа с утра до ночи. Выходной – для отдыха. Итальянские мужчины? Все путевые женаты, а разведенных и мне не надо. Мы с ними разные, у нас разные взгляды на жизнь, на одни и те же вещи. Не имею на них времени. Не хочу испытывать чьего-то терпения".

Наталья, 54 года. "А у меня муж – итальянец. Но мы с ним часто спорим. Он все делает не так. Меня это раздражает. Но хоть что-то делает, пытается… Может, мы, украинские женщины, хотим слишком много, все и сразу? Но мы умеем терпеть, как никакие другие! Может, поэтому и пользуются этим иностранцы?… Была дома у детей две недели. Почувствовала себя чужой и очень одинокой. Захотелось обратно в Италию, где каждый день размеренный и предсказуемый: работаешь – получаешь деньги. В Италии у меня есть какая-то стабильность. В Украине – постоянное ожидание лучшего и отсутствие денег. Поэтому и поехала. Вот помогла детям с жильем, может на старость примут".

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Анна, 49 лет. "Я первые 10 лет работала в Италии, чтобы построить дом. Мечтала, что будет сыну. А он женился и ушел жить на квартиру. Не хочет жить в деревне. А мне зачем такой большой дом? Как его отапливать зимой? Может, внукам хотя бы будет… Я отвыкла жить в селе, отвыкла от еды нашей. Каждый раз, как у приезжей, то есть проблемы с желудком. Хоть бери и вези все продукты из Италии.

Увидела свою одноклассницу и не узнала сразу. Женщины здесь гораздо быстрее стареют, не ухаживают за собой, как в Италии. В последнее время часто думаю о возвращении домой. Но всегда после того, как побуду две-три недели, меняю мнение. Не готова еще. Все бесит. Дороги, цены, хамство вокруг. Хуже всего то, что знакомые, которые никуда не ездили, смотрят с завистью и будто с претензией, мол, заработала денег и еще ей что-то не нравится здесь.

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Наши люди хотят, чтобы все изменилось к лучшему, но сами еще не хотят меняться. Им так комфортно. Чтобы к ним кто-то пришел и сделал все. Зато мы, работники, все сами себе заработали, преимущественно очень тяжелым трудом и бессонными ночами. С каждым годом возвращаться назад становится труднее. Украина все такая же черно-белая, в отличие от Европы. Нужны ли мы будем кому-то в Украине, когда все же вернемся? В Италии всегда чужие и дома уже не станем своими. Растерзаны…".