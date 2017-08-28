Трудовая миграция в Польшу: анализ масштабного роста

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Спрос на украинских трудовых мигрантов в ЕС стремительно растет. Польша, Чехия, Венгрия и другие страны предлагают различные преференции для украинцев, что и побуждает наших граждан ехать на заработки в эти страны. Согласно официальным данным, только польские работодатели в первой половине текущего года оформили почти 950 тысяч заявок о намерении трудоустройства иностранного персонала.

Запрос на работников из Украины увеличился на 50%по сравнению с 2016 годом. Согласно официальным данным, большая часть украинцев, примерно 320 тысяч, в Польше работают в логистике, в торговле — 200 тысяч, туризм обслуживают 115 тысяч украинцев, а еще 15 тысяч трудоустроились в научно-техническом секторе.

Почему Польша одна из основных направлений для поиска работы среди украинцев, и как трудоустроиться в этой стране на работу, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы президент ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Сколько украинцев сейчас работает в Польше?

— Наверное, сложно будет говорить о какой-то конкретной цифре. Нужно будет посмотреть официальные цифры от Министерства семьи и труда, которое как раз и занимается трудовыми мигрантами. И нужно просто дождаться официальную статистику. Но я уверен, те цифры, которые вы привели о 950 тысячах украинцев, которые получили разрешение за первую половину 2017 года, эта цифра уже превышает количество выданных разрешений украинским трудовым мигрантам за весь 2015 год. Количество растет и я уверен, что количество будет расти и дальше.

Украинцев зовут в Польшу из-за дефицита кадров?

— Да, однозначно, существует тенденция, причем устойчивая тенденция, несмотря на почти 25-летний постоянный экономический рост, польская молодежь, активная часть населения Польши старается выезжать дальше на работу — в Германию, Англию, страны Скандинавии, где больше уровень заработных плат, где больше уровень самореализации для молодежи, которая естественно ищет какие-то новые пути. И конечно же на их место польское правительство, представители бизнеса, которые на прямую лоббируют упрощение для украинских трудовых мигрантов, возможности трудоустроиться, естественно наших людей все больше и больше привлекает в Польшу.

Почему туда так охотно идут украинцы?

— Наверное, все-таки в первую очередь государственная политика самой Польши, которая максимально упростила въезд для украинских трудовых мигрантов на территорию Польши. Второе — они упрощают с каждым днем процедуру трудоустройства на территории республики Польша. И если сравнивать с той же самой Чехией, которая в этом году предоставила нам квоту на рабочие места в количестве 7200 мест, то 950 тысяч выданных приглашений только лишь за первую половину 2017 года говорит о том, что по-настоящему Польша является для украинцев широкими воротами и возможностью заработать больший доход, чем они могли бы заработать его на территории Украины.

Какие вакантные должности чаще всего занимают украинцы?

— Наверное, все-таки в первую очередь 93%, я опираюсь в данный момент времени на социологическое исследование, которое проводилось в 2016 году нашей ассоциацией, 93% — это работы, связанные с физическим трудом. Это работы, связанные с минимальным знанием польского языка. Если же мы посмотрим, и вот вы привели хорошую цифру о том, что 15 тысяч украинцев работают в сфере, связанной в первую очередь с интеллектом, то я уверен, количество людей, которые будут работать в каких-то сферах, связанных с IT и прочим, будет конечно возрастать. Самое главное, чтобы украинцы знали тот же самый польский язык на достаточном уровне, чтобы коммуницировать в том числе со своими работодателями.

Трудно украинцам начать собственный мелкий бизнес в Польше?

— Вообще система ведения бизнеса в Польше более урегулирована, скажем так, по отношению к Украине. У них нет той же самой упрощенной системы налогообложения, которая присутствует у нас, но все это компенсируется отсутствием коррупционной составляющей со стороны сотрудников, либо же представителей государственной власти. Исходя из этого, вести более урегулированный бизнес в Польше намного проще из-за более доброжелательной политики самого государства.

Что сейчас нужно для того, чтобы устроиться на работу в Польше?

— Как глава всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, я рекомендую всем без исключения, кто хочет найти работу не только в Польше, а вообще в любой стране ЕС, либо мира, обращаться в первую очередь к посредникам, у которых есть лицензия, которые занимаются этой деятельностью на основании лицензии на осуществление посреднической деятельности в сфере международного трудоустройства. Заключать с ними договоры, оплачивать услуги исключительно в безналичном виде, и только таким образом вы сможете уберечь себя от нерадивых посредников или даже можно сказать откровенных мошенников.

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Еще есть какой-то нюанс?

— Нюанс самый главный — всегда быть рассудительным и понимать, что в принципе именно от вас зависит, как вы будете работать. В какой бы стране вы не находились, все-таки опирайтесь на собственные силы и будьте аккуратными.

Напомним, вместо того чтобы повышать доходы наименее защищенных слоев населения и инвестировать в экономику, правительство вынуждено тратить бюджетные деньги на обслуживание внешних долгов, заявил экономист Борис Кушнирук.

Эксперт по вопросам пенсионной системы Галина Третьякова в эфире "ГС" пояснила, что необходимо разработать сложный финансовый механизм для получения пенсионных взносов от украинских трудовых мигрантов.