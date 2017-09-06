Заробитчане Тернополя нашли замену американской мечте

РИА Новости Украина

Новая волна трудовой миграции уверенно накрывает Украину. И на этот раз — все дальше на восток. Куда же отправляются наши соотечественники в поиске лучшей платы или лучшей доли?

Выясняя детали, издание 0352.ua попросило прокомментировать ситуацию эксперта Оксану Кульчицкую – из визового центра "GLOBUS".

"За 15 лет работы в данной сфере безоговорочным лидером для работников из Украины была Америка. Уехать в США на заработки или в эмиграцию стремился почти каждый, кто приходил к нам в центр.

Но сегодня, после жестких ограничений политики Трампа касательно мигрантов, American dream (американская мечта – Ред.) для многих украинцев становится практически недостижимой, поэтому они продолжают искать лучших заработков и работу за рубежом в других странах. Неожиданным стало то, что сейчас украинцам выгоднее найти работу в Израиле".

Мы проверили этот факт – и действительно: вы не найдете промо-публикаций о работе в Израиле. Это наталкивает на мысль – об этом молчат, значит это работает. Наша эксперт подтверждает:

"Еще в начале года на правительственном уровне в Израиле заявили, что готовы предоставить 20 000 вакансий в строительстве для украинцев. За ними открылось немало других сфер – от бытового обслуживания до медицины".

Плюс такой работы — не только в близости к дому. С тех пор, как в феврале 2011 года вступил в действие безвизовый режим с Израилем, не нужно месяцами ждать визы. Языковой барьер не станет препятствием, и с согласованием дипломов все гораздо легче.

Сегодня города Израиля активно строятся, многие сферы работают продуктивно. Отсюда и ощутимая необходимость в качественных иностранных трудовых ресурсах – и для строительства, и для других направлений. Еженедельно мы наблюдаем, как появляются новые вакансии на заводах, складах, в сфере обслуживания, торговле, гостинично-ресторанном бизнесе.

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"А наиболее приятно констатировать, – отмечает Оксана, – что во второй половине этого года зарплата украинцев в Израиле ощутимо возросла. Теперь зарабатывать 10 $/час в стране – это стандарт. Украинцы, с которыми уже удалось пообщаться, получают не менее 2500$ на рядовых работах, имея нормальный плотный график".

Эксперт "GLOBUS поделилась секретом – подработка или замены в выходные или праздники – это солидный "бонус" к такой сумме. Стоит ди указывать, что тяжелый физический или квалифицированный труд ценится выше?

Для достоверности мы спросили у украинцев, которые уже трудоустроены в Израиле, о нынешнем месячном заработке. Возьмем, к примеру, июль. Вот какие показатели нам удалось получить в результате:

Строители получают 2600-3200$ (в зависимости от специальности и опыта). Плата сварщиков колеблется около 2800$. Персонал ресторанов и гостиниц, клининговых компаний – около 1900-2600$; повары – 2500-2800 $ (в зависимости от заведения). На складах, заводах, фабриках работники, работая посменно, получают 2200-2700$. Меньше зарабатывает, как оказалось, персонал супермаркетов: до 2500 $.

Как ни крути, этот факт ставит работу в Израиле на один уровень с заработками в США. Да, зарплаты иногда перевешивают в сторону США, но если в Израиле придется тратить около 500$ в месяц (жилье, питание), то в США этих денег едва хватит и на аренду койко-места. Выводы напрашиваются сами собой.

"Мы, работая годы в этой сфере, сейчас наблюдаем, как симпатии мечтателей о США ощутимо перемещаются в сторону Израиля. Неудивительно, что каждый месяц в Израиль выезжают около 10 000 украинцев (по сравнению с 7,7 тыс. в 2012 году)".