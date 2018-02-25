Золотарев: Власти стоит готовиться к уходу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Судьбу сегодняшней Украины решают за ее пределами. На мировых площадках обсуждают введение миротворцев в Донбассе, а соседи нашей страны недовольны гуманитарной политикой властей и принимают контрмеры.

Миротворцы: никто не хочет уступать

В вопросе миротворцев для Донбасса пока нет прорыва, но есть значительное продвижение. Лед тронулся в переговорах помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США в Киеве Куртом Волкером. Президент Порошенко 4 часа разговаривал с президентом РФ Путиным. Появился еще один документ по Донбассу — «план Расмуссена». Даже глава МИД Павел Климкин заговорил о конкретных сроках введения миротворцев.

По мнению политолога, директора аналитического Центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, решение по миротворцам может быть принято украинской властью — все будет зависеть от стратегии будущей президентской кампании.

— Если команда президента все-таки будет лепить из него миротворца — тогда решение такое понадобится. А так мы 3 года назад подписали минские соглашения, «Минск-2», и они до сих пор не выполнены Украиной. Так может быть и с миротворцами.

Но здесь существенный момент, что Украину могут поставить перед фактом. Поскольку фактически страна утратила способность выдвигать какие-либо миротворческие инициативы по урегулированию конфликта. И, по сути, эти вопросы были отданы на откуп третьим странам. А те, в свою очередь, отдали это чиновникам второго эшелона типа Волкера и Суркова.

Неудивительно, что в такой ситуации Украина может оказаться отнюдь не за столом, а либо на столе, либо под столом. Может быть, действительно, поставлена перед фактом. Но, скорее всего, это будет не в этом году, а как минимум в следующем.

Просматривается ли возможный компромисс между сторонами конфликта в Донбассе?

— Пока видна существенная разница подходов: украинская сторона хочет выход к госгранице и полную свободу рук на территории ДНР и ЛНР — со всеми вытекающими последствиями. Естественно, этому сопротивляется Россия и ДНР/ЛНР.

Пока в логике решения конфликтов не видно главного: когда решается конфликт, стороны, заинтересованные в его разрешении, ищут общность: точки, где соприкасаются. Как было в вопросе обмена пленными. А в нашем случае мы видим, что вопрос дальше не идет. «Что наше — то наше, а о вашем поговорим». Такая логика у двух сторон.

Я не вижу перспектив быстрого прогресса.

Запад на протяжение четырех минувших лет регулярно, хотя бы в риторике, поддерживал Украину, говорил, что ее не бросит. Но если, как вы говорите, страну поставят перед фактом, возможен ли «уход»?

— Вполне возможен. Но, учитывая то, что открытое неповиновение, может означать утрату поддержки. В том числе финансовой. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этой ситуации украинская власть рано или поздно окажется на растяжке.

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Ссоры с соседями

Очень непростые отношения сложились у Украины с соседями-европейцами: практически открытое противостояние с Польшей, «языковый» конфликт с Венгрией и заявления, что «Украина запустила "международную кампанию лжи"… Пойдут ли власти страны на смену позиции?

— Пока начали юлить. Пытаются водить соседей за нос — как с Венгрией. Но учитывая то, что для Венгрии этот вопрос является делом принципа, поскольку эту вопрос внутриполитический, на котором (премьер-министр Венгрии) Орбан, будучи сам националистом, зарабатывает политические баллы, Венгрия не отступит. Как вряд ли пойдут на какие-то значительные уступки поляки.

А вот уступать, скорее всего, придется украинской стороне. Это вопрос времени, когда. Поскольку мы видим, что Венгрия, с одной стороны, достаточно однозначную позицию заняла в вопросе комиссии «Украина-НАТО», будут подтягиваться и другую вопросы. Могут поставить вопрос о безвизе, мотивируя многочисленными нарушениями со стороны украинцев — заробитчанство с использованием безвиза и так далее.

Это результат того, когда политика этнического национализма запускается в сферу внешней политики. Где должны доминировать не какие-то идеологические догматы, а интересы. Я бы назвал это внешнеполитическим дефолтом Украины, потому что умудриться за год «побить горшки» со всеми соседями, кроме одной страны, подпортить отношения, так может поступать только человек, который желает плохого стране, который заинтересован в ее ослаблении. Это закономерный результат внешнеполитического курса власти.

Власть оказалась заложником мифологем, теперь пожинает плоды такой политики.

Судя по тому, что крепкими позиции Украины не назовешь, придется рано или поздно идти на попятную. Но это будут, очевидно, без лишних афиширований и рекламы, придется отступать под внешним давлением.

А кто-то вообще остается союзником украинских властей? Ведь даже США могут договориться о судьбе Украины за ее спиной…

— Очевидно, власти надо готовиться к уходу. А должны прийти люди, которые смотрят на внешнеполитические вопросы с точки зрения национальных интересов и прагматизма, а не с точки зрения того, как с помощью идеологической мишуры прикрыть свою полную несостоятельность и неспособность проводить государственные интересы во внешней политике.

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