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    В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Порошенко

    (обновлено: )1983131
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор между Петром Порошенко и Владимиром Путиным состоялся в понедельник по инициативе украинского лидера.
    Петр Порошенко и Владимир Путин. Архивное фото
    Фото со страницы Ирины Фриз на Facebook

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко; разговор лидеров состоялся по инициативе украинского президента.

    Украинский военный. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
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    "Действительно, позавчера был телефонный разговор между (Петром) Порошенко и (Владимиром) Путиным, звонил Порошенко. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы", — сказал Песков.

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    По его словам, президенты России и Украины также обсудили продолжение процесса обмена пленными между Киевом и Донбассом.

    "Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — сказал Песков журналистам в среду.

    Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что очередной обмен военнопленными в Донбассе может состояться до марта.

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