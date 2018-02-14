В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Порошенко

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко; разговор лидеров состоялся по инициативе украинского президента.

"Действительно, позавчера был телефонный разговор между (Петром) Порошенко и (Владимиром) Путиным, звонил Порошенко. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы", — сказал Песков.

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По его словам, президенты России и Украины также обсудили продолжение процесса обмена пленными между Киевом и Донбассом.

"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — сказал Песков журналистам в среду.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что очередной обмен военнопленными в Донбассе может состояться до марта.