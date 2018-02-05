Славутич и Смела без тепла в разгар зимы. На очереди — вся страна

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Смела и протесты

Первого февраля все котельные в Смеле Черкасской области отключили от газа. Как сообщалось на сайте Смелянского городского совета, отключение произошло по указанию ОАО "Черкассыгаз".

Согласно данным местных СМИ, отключение газа произошло из-за долгов частной структуры ООО "Смела Энергоинвест", который достиг уже около 200 млн гривен. В прокуратуре региона уточнили, что средства за газ, которые платили потребители, шли на фиктивные счета основателя нескольких подконтрольных ему юрлиц. Таким образом, сумма присвоенных средств составляет около 38,5 млн гривен.

По данным издания "ПроЧерк", по факту присвоения средств должностными лицами теплоснабжающих предприятий "Смела Энергоинвест", которые отапливали 70% Смелы, открыли несколько уголовных дел по ряду статей УКУ о служебной халатности, самоуправстве и присвоении средств.

Читайте также: Госслужащие или аферисты? Грехи "Нафтогаза"

Городские власти в результате инцидента пошли на переговоры с "Черкассгазом". Как сообщил секретарь горсвоета Смелы Константин Синегуб, по предложению "Черкассгаза", долг "Смелы Энергоинвеста" в две сотни миллионов гривен хотят повесить на городской бюджет, что является непосильной ношей. Также местные власти заявили, что договор с частной структурой по теплоснабжению расторгли вследствие многомиллионных долгов перед газовщиками, после этого создали свое коммунальное предприятие, однако оно еще так и не запущено, так как договоров на поставки газа нет.

Впрочем, оставшиеся без тепла и отчаявшиеся жители 50-тысячного города 1 февраля перекрыли дорогу Киев — Днепр, которая проходит через город, требуя вернуть в их дома тепло.

procherk.info Акция протеста в Смеле

Люди сначала митинговали на Майдане Славы, активисты перекрыли трассу, пытаясь таким образом привлечь внимание общественности к проблеме. Протестующие пригрозили перекрыть железную дорогу на станции имени Тараса Шевченко. Также было захвачено административное здание Смелянского управления по эксплуатации газового хозяйства группой лиц с требованием восстановить газоснабжение в котельных города.

В итоге 2 февраля в Смеле возобновили подачу тепла в дома. Но наряду с этим, как подчеркивают местные издания, газовики и местные власти остались недовольны, так как вопрос долгов "Энергоинвеста" до сих пор так и не решен.

procherk.info Акция протеста в Смеле

Ситуация в Славутиче

Без тепла на минувшей неделе остался и город Славутич Киевской области, однако здесь ситуация несколько иная. 30 января котельную 25-тысячного города отключили от газоснабжения (в Славутиче есть еще одна котельная, которая работает не на газу — Ред.). Как заявили в ПАО "Киевоблгаз", такой шаг был вызван тем, что теплоснабжающие предприятия города накопили большие долги за газ, поэтому "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей города необходимые объемы природного газа на январь, так как по закону в таком случае подача голубого топлива будет считаться несанкционированным отбором, попросту — воровством.

Читайте также: Без тепла и газа посреди зимы: Славутич на грани замерзания

Власти Славутича обвинили Министерство финансов в несвоевременном перечислении средств. В горсовете отметили, что выполнили все необходимые условия НАК "Нафтогаз Украины" для получения номинаций на январь 2018 года, а именно, из необходимых 7,52 миллиона гривен (268 тысяч долларов) на счета компании были перечислены 5,25 миллиона гривен (187 тысяч долларов). При этом субвенция на погашение льгот и субсидий должна была быть перечислена до 24 числа месяца.

"Но, к сожалению, Министерство финансов осуществило перерасчет средств областного финансового управления Киевской областной государственной администрации только 26 января. Вместе с тем уже в 18 часов того же дня — 26.01.2018 года эти средства уже были зачислены на счет НАК "Нафтогаза"… 29.01.2018 года НАК "Нафтогаз Украины" сообщила коммунальному предприятию города Славутича об отсутствии подтверждения номинации газа на январь 2018 года, так как зачисление льгот и субсидий состоялось после 25 января", — заявили власти города.

Спустя несколько часов после отключения подача газа была возобновлена. Мэр города Юрий Фомичев заявил, что поставки газа удалось возобновить благодаря договоренностям с "Киевоблгазом". Однако там придерживаются иного мнения — подачу газа на котельной восстановили самовольно, сорвав пломбы. В "Киевоблгазе" отметили, что об инциденте заявили в Нацполицию. Местные жители опасаются, что их вообще отключат от газоснабжения, а с 31 января в городе начал работать оперативный штаб, представители которого не допускают на котельную представителей облгаза. Ситуация до сих пор не разрешена.

Эффект домино

Журналисты Смелы отмечают, что вопрос по газу в городе тянется на самом деле уже годами, а в этом году дошел до критического предела. Как подчеркивает редактор сайта "ПроЧерк" Назарий Вивчарик, долг "Энергоинвеста", из-за которого жители города остались без тепла, пока что "висит в воздухе".

"Его футболят туда-сюда, то есть "Черкассыгаз" предлагает на Смелу перевести этот долг, то есть кто-то газовикам этот долг должен заплатить, но когда ляжет в городской бюджет города Смела, на плечи жителей города, то, как говорят сейчас городские власти, в течение пяти лет они не смогут ни дороги делать, ни другие моменты социальной сферы — ничего, потому что в течение пяти лет будут отдаваться эти почти 200 млн грн", — сказал журналист в эфире радиостанции "Голос Столицы".

Кандидат юридических наук, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук считает, что ситуация в Смеле демонстрирует, что подобные инциденты могут начаться по всей стране как эффект домино.

"И вопрос не в Смеле или Славутиче, во всех абсолютно других населенных пунктах — аналогичная ситуация. Потому что и "Нафтогаз", и газораспределительные организации рассматривают эту сферу исключительно как сферу хозяйственной деятельности — купи-продай. Но нельзя ее так рассматривать. Потому что здесь существует человеческий фактор, связанный со способностью или неспособностью своевременно начислять, перечислять соответствующие социальные пособия", — сказал Никончук в эфире ГС.

Также он отметил, что отключать от отопления нельзя даже при наличии задолженности во время отопительного периода, а решить проблемы, возникшие в Смеле и Славутиче можно только в ручном порядке, исключительно путем соответствующего управленческого решения на уровне ОГА, Кабмина и "Нафтогаза". Также он уверен, что аналогичная ситуация могла возникнуть и в столице, однако подобные вопросы следует рассматривать после или до отопительного периода.

"Аналогичная ситуация у нас и в городе Киеве могла возникнуть, но чтобы этого не допустить, у нас перенесли начало этих диалогов на первый день после отопительного периода, с "Киевэнерго", имеется в виду. Потому что у нас также, по большому счету, не продлили договор с "Киевэнерго", но для того, чтобы избежать именно таких проблем, переходных периодов посреди отопительного периода, то срок продлили до конца отопительного периода", — уточнил эксперт.