Все доведены до отчаяния. По ситуации в Смеле

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Все котельные в Смеле Черкасской области выключены. Как результат — холодные батареи в домах, садах, школах и больницах. Так решила региональная газораспределительная компания "Черкассыгаз", о чем говорится на сайте Смелянского городского совета. Причина отключения в сообщении не указана.

Как пишут СМИ, частный теплопоставщик "Смела Энергоинвест" накопил долги перед "Черкассыгаз" и не смог обеспечить стабильного теплоснабжения. В разгар сезона договор с ним был расторгнут. Зато юридические правоотношения по поставкам газа для Смелы так и не были урегулированы между частным предприятием, городским советом и предприятием "Черкассыгаз" прежде всего — из-за накопленных долгов за газ.

Возмущенные ситуацией жители города вышли протестовать против отключения тепла и перекрыли дорогу Борисполь — Днепр.

Подробнее о ситуации в Смеле в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил редактор сайта "ПроЧерк" Назарий Вивчарык.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відомо на вечір?

— Я телефонував своїм родичам у Смілу, то тепла немає, батареї холодні, хоча я проглядав заголовки місцевих ЗМІ і заступник голови ОДА обіцяв, що надвечір повинно з’явитись тепло у жителів міста Сміла. Але яким чином? Власне, питання тягнуться роками, і ще минулого року зрозуміло було, що воно дійде до якоїсь такої критичної межі, тому що накопичувались мільйонні борги теплопостачальним підприємствам "Сміла Енергоінвест", але якимось чином НАК "Нафтогаз" все-таки минулого року ще вірив цій теплопостачальній компанії, ще якось домовлявся з нею. Тобто якби минулого року ще чітко була ця компанія прибрана з ринку, то, можливо, минулого б року вже б питання якось вирішилось. Але думали, що в цьому опалювальному сезоні також на борги закриються очі цієї теплопостачальної компанії, і також надаватимуть їй газ. Вийшло не так, як хотілося. В принципі, можна зрозуміти газовиків, які перекривають газ, тому що в них, дійсно, борги, тому що ця теплопостачальна компанія не платила, хоча люди, населення платили, і стабільно влада інформувала, що 105%, здається, було сплачено по компослугах.

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Яким чином постачальник накопичив такі борги?

— Власне, в цьому і питання, це справа правоохоронних органів. Наскільки я знаю, прокуратура цим займається, там проти осіб "Сміла Енергоінвесту" була справа порушена, вона розглядається. Між тим зараз цей борг, який такий висить в повітрі, і його футболять туди-сюди, тобто "Черкасигаз" пропонує на Смілу перекласти цей борг, тобто хтось газовикам цей борг має сплатити, але коли ляже в міський бюджет міста Сміла, на плечі жителям міста, то, як каже зараз міська влада, протягом п’яти років вони не зможуть ні дороги робити, ні інші моменти соціальній сфері — нічого, тому що протягом п’яти років віддаватиметься ці майже 200 мільйонів, здається.

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Чи продовжується ще страйк жителів? Чому вони обрали саме дорогу Бориспіль-Дніпро?

— Просто через місто Сміла проходить ця траса. Очевидно, це вирішувалось активістами міста, мабуть, в останній момент, куди вони вийдуть. Вона найближче до центра міста, тобто у нас немає об’їзної дороги, вона просто траса йде через місто в нас, і вона недалеко до центру, мабуть, таким чином. Але, я думаю, що не в тому було питання, яку дорогу перекрити, а в тому, що робити, чи перекривати, чи не перекривати, і жителі, мабуть, вже доведені до відчаю, взяли перекрили, бо, звичайно, наскільки те коректно і нормально, і адекватно по відношенню до інших жителів країни, які їдуть в цей час, так само ми можемо спитати, наскільки нормально стороннім особам лізти в ці технічні колодязі, де газовики, які опломбовували і відкривати газ, а це, ми знаємо, також робилось. Тобто газовики приїжджали вже цього місяця, наприкінці грудня, вони опломбовували деякі котельні, а приходили сторонні люди, активісти вже просто обурювались, і під тиском депутатів просто відкривали ці засувки, і далі подавався газ, що і небезпечно в якійсь мірі і, мабуть, це на межі закону, але ж, знову замерзати взимку також, тому зараз це така патова ситуація. Я так розумію, що там і порушені справи вже проти тих людей, які відкривали газ і пускали, тобто все це грузне і грузне у все більшій проблемі. Насправді "Сміла Енергоінвест", як я розумію, має відшкодувати десь зниклі гроші, але питання відкрите.

procherk.info Акция протеста в Смеле

Чому люди, наприклад, перекривають дорогу, але не йдуть до правоохоронних органів? Що говорять в правоохоронних органах, і що місцева влада?

— Наскільки я знаю, секретар міськради, він же, так би мовити, тимчасовий мер міста, він взагалі дуже у тяжкій, незручній ситуації, бо, як він казав, наскільки я знаю, на нього тиснуть газовики, щоб місто взяло на себе борги і щоб газовики все-таки включили цей свій процес по наданню газу міста і по включенню тепла, бо в боргах, власне, ця заковика але він відмовляється, каже, що місто не буде брати цей борг, тому зараз такі конфліктні, важкі обговорення і в ОДА, і на місцях, і з газовиками в "Черкасигаз". Тобто місто не хоче брати борг, який накопичило не місто, а компанія, яка надавала тепло. Щодо правоохоронців. Я був на судах тих, куди приходили активісти, де розглядав суд справу по одному з представників "Сміла Енергоінвесту". Наскільки я знаю, його відпущено під заставу. Власне, ми не суд. Чому люди не йдуть під міліцію, я не готовий сказати, це до активістів більш місцевих, можливо, вони хочуть публічності, привернення уваги.

Яким чином планується вирішити проблему?

— Наприкінці минулого року, у грудні, депутати смілянські вирішили і "Сміла Енергоінвест", вже прибрали з ринку, як я розумію, і в пункті по наданню тепла громадянам мали перейти до комунального підприємства "Смілатеплокомуненерго", здається. Але в цього підприємства з газовиками виникли проблеми через оформлення документів, і зараз газовики кивають на це підприємство, що воно протягом січня ніяк не підвезе потрібні документи, щоб вирішити питання і узгодити це все. Таким чином, газовики дуже обурені, що в січні начебто газ давався незрозуміло кому, простіше кажучи, був крадений, бо "Сміла Енергоінвест" вже не працювало на ринку, а комунальне підприємство міське ще не зайшло, можна сказати. Тому зараз ситуація складна, і нібито сьогодні ввечері вони, газовики, комунальне підприємство з представниками влади міста засідали і дійшли якогось консенсусу в тому плані, що Черкасигаз передав комунальному підприємству нашому смілянському коди, які дозволяють нібито запустити цей механізм по оформленню документації і наданню тепла вже громадянам. Хоча, мені здається, якби раніше ще правоохоронна система, судова система сказали своє слово, вже раніше це було б вирішено, коштах, мільйонах, які б не зникали, то, можливо, ми б не мерзли.

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Напомним, эксперт Андрей Никончук считает, что отношения власти и теплоснабжающих организаций противоречат рыночным канонам и системному подходу для решения проблем в этой сфере.