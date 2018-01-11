В Виннице психбольной разобрал отопление из-за российского газа

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Суд решил отправить на принудительное лечение жителя Винницы, который разобрал отопление в собственном доме, испугавшись российского газа, сообщает издание "Вести".

Мужчина, имя которого не называется, был уверен, что дом отапливается газом из России, поэтому решил разобрать газовый котел и все электроприборы в доме. Он не ел и не спал пять суток подряд, а также пытался курить собственные документы. Мужчина утверждал, что его преследуют и показывают по телевидению. Кроме того, он пытался сорвать с отца красную рубашку, утверждая, что этот цвет "от дьявола".

Мужчину задержали после заявления его матери и заключения врачей областной психоневрологической больницы. Специалисты признали его больным, отметив, что его поведение представляет опасность для окружающих.

Ранее глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что цена газа "Газпрома" для Украины после решения Стокгольмского арбитража будет ниже той, которую Киев сейчас платит за покупаемый в Европе газ.