Зона АТО: Ясиноватая сидит без газа и отопления, кого благодарить

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Почти 13 тысяч жителей прифронтового города Ясиноватая остались без газа и отопления в результате масштабной аварии на магистральном газопроводе в ночь на пятницу. По предварительной версии произошла разгерметизация участка магистрального газопровода, находящегося вблизи линии разграничения. По данным местных властей ремонтно-восстановительная бригада уже приступила к ликвидации последствий аварии, на месте ЧП задействовано свыше 100 человек и 12 единиц спецтранспорта.

"5 января, в 2 часа 12 минут в городе Ясиноватая, произошла аварийная ситуация на магистральном газопроводе. Аварийная бригада Ясиноватского управления государственного концерна "Донбассгаз" локализовала аварию. Временно без газоснабжения остаются 2698 абонентов частного сектора и 10154 абонентов, проживающих в многоквартирных домах", – говорится в сообщении ГК "Донбассгаз" на странице в Facebook.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия обстрела в Донецкой области

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Городские власти обратились к местному населению с просьбой перекрыть краны перед газовыми приборами, ждать прибытия работников газовой службы и ни в коем случае не предпринимать самостоятельных мер во избежание несчастных случаев. Абонентов, которые на момент пуска газа будут отсутствовать дома, просят обратиться в Ясиноватское управление госконцерна "Донбассгаз" по телефону (071) 306-41-45 и оставить заявку на возобновление газоснабжения.

Скриншот официальной группы Ясиноватой с сайта ВКонтакте

Скриншот официальной группы Ясиноватой с сайта ВКонтакте

Скриншот официальной группы Ясиноватой с сайта ВКонтакте

О сроках восстановления газоснабжения в диспетчерской городской газовой службы пока не говорят. Жители Ясиноватой ожидают от горгаза и местной администрации дальнейшей информации. Отметим, что сейчас в Ясиноватой установилась морозная погода, столбики термометров опустились до отметки 2-3 градуса ниже нуля. Панических настроений в городе пока нет, люди рассчитывают, что ремонтные работы скоро завершатся, и тепло в жилые дома вернется в течение одного, двух дней.