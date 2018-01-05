наверх
05.01.201815:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Зона АТО: Ясиноватая сидит без газа и отопления, кого благодарить

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (413)

    (обновлено: )51504
    О сроках восстановления газоснабжения в диспетчерской городской газовой службы пока не говорят. Жители Ясиноватой ожидают дальнейшей информации.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

    В Донбассе нет реального перемирия - Климкин. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    В Донбассе нет реального перемирия - МИД

    Почти 13 тысяч жителей прифронтового города Ясиноватая остались без газа и отопления в результате масштабной аварии на магистральном газопроводе в ночь на пятницу. По предварительной версии произошла разгерметизация участка магистрального газопровода, находящегося вблизи линии разграничения. По данным местных властей ремонтно-восстановительная бригада уже приступила к ликвидации последствий аварии, на месте ЧП задействовано свыше 100 человек и 12 единиц спецтранспорта.

    "5 января, в 2 часа 12 минут в городе Ясиноватая, произошла аварийная ситуация на магистральном газопроводе. Аварийная бригада Ясиноватского управления государственного концерна "Донбассгаз" локализовала аварию. Временно без газоснабжения остаются 2698 абонентов частного сектора и 10154 абонентов, проживающих в многоквартирных домах", – говорится в сообщении ГК "Донбассгаз" на странице в Facebook.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: первые дни нового года, первые тревожные дни

    Читайте также: Донбасс-2017: в атмосфере полу-прощания с Украиной

    Городские власти обратились к местному населению с просьбой перекрыть краны перед газовыми приборами, ждать прибытия работников газовой службы и ни в коем случае не предпринимать самостоятельных мер во избежание несчастных случаев. Абонентов, которые на момент пуска газа будут отсутствовать дома, просят обратиться в Ясиноватское управление госконцерна "Донбассгаз" по телефону (071) 306-41-45 и оставить заявку на возобновление газоснабжения.

    Скриншот официальной группы Ясиноватой с сайта ВКонтакте
    Скриншот официальной группы Ясиноватой с сайта ВКонтакте
    Скриншот официальной группы Ясиноватой с сайта ВКонтакте

    О сроках восстановления газоснабжения в диспетчерской городской газовой службы пока не говорят. Жители Ясиноватой ожидают от горгаза и местной администрации дальнейшей информации. Отметим, что сейчас в Ясиноватой установилась морозная погода, столбики термометров опустились до отметки 2-3 градуса ниже нуля. Панических настроений в городе пока нет, люди рассчитывают, что ремонтные работы скоро завершатся,  и тепло в жилые дома вернется в течение одного, двух дней.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?