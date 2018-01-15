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    Аналитика и комментарии

    Хроника 14 января: церковный протест "Правого сектора", ЧП с самолетом в Турции

    (обновлено: )33212
    Накануне в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской появились новые детали и могут появиться новые подозреваемые, в России начато 209 уголовных дел по украинским военным, а в Карпатах спасли 12 раненых лыжников.
    Окровавленные игрушки на воротах храма УПЦ МП в Тернополе
    facebook.com/rs.ternopil

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 14 января, "Правый сектор" устроил протест возле собора УПЦ МП в Тернополе, из-за нападения на президента Чехии активистку Femen осудили и выслали в Украину, а в Турции произошло шокирующее ЧП: самолет с пассажирами застрял на краю обрыва. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Убийство Ноздровской: появились новые детали

    В деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской могут появиться новые подозреваемые — люди, которые знали об этом преступлении, но ничего не доложили полиции, рассказал советник главы МВД Зорян Шкиряк. Помимо этого полиция получила данные о том, что во время убийства Ноздровской у мобильного телефона подозреваемого Юрия Россошанского отсутствовала связь. 

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    "Будешь бояться ночью ходить". В сеть попало видео угроз Ноздровской

    "Правый сектор" устроил протест возле собора УПЦ МП в Тернополе

    Представители "Правого сектора" провели в воскресенье акцию возле Собора Веры, Надежды, Любови и Софии Украинской православной церкви Московского патриархата — так они выступили против отказа священника УПЦ МП отпевать погибшего мальчика в Запорожье. Участники протеста повесили на ворота собора окровавленные детские игрушки. 

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    В Карпатах спасли 12 раненых лыжников

    Украинские спасатели оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам в Карпатах. Об этом сообщает ГСЧС. Туристы во время катания на лыжных трассах на горах Тростян и Высокий Верх получили травмы головы, рук и ног. Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи. 

    "Грузинский легион" перешел в другую бригаду ВСУ

    "Грузинский легион", участвующий в военном конфликте на Донбассе, не выходил из состава Вооруженных сил Украины, подразделение лишь перешло в другую бригаду. Об этом он сообщил командир легиона Мамука Мамулашвили. "Это был внутренний конфликт с правлением 54-й (отдельной механизированной) бригады, которую мы покинули", — сказал Мамулашвили.

    Советник Порошенко опубликовал видео с убийством ополченца
    Юрий Бирюков в facebook
    "Шпок... и нету". Советник Порошенко опубликовал видео с убийством ополченца

    В России начато 209 уголовных дел по украинским военным

    Следственный комитет РФ возбудил около 150 дел в отношении украинских военных. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, всего с 2014 года по настоящее время следователи начали 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине. Фигурантами 146 уголовных дел являются 72 должностных лица Вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства, проинформировал он. 

    Проезд в маршрутках Киева снова дорожает

    В Киеве снова подорожает проезд в маршрутных такси. По словам столичных перевозчиков, подорожание проезда связано с подорожанием топлива. Часть из перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривны, часть обещает это делать вскоре. Подорожал проезд в маршрутных микроавтобусах № 201 и 249. В маршрутке № 455, соединяющей жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до 7 гривен. 

    Шокирующее ЧП в Турции: самолет с пассажирами застрял на краю обрыва 

    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    airporthaber.com
    Самолет с пассажирами скатился с обрыва в Турции. Появились фото

    Самолет, на борту которого находились более 160 человек, выехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта турецкого города Трабзон и скатился с обрыва. Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, были эвакуированы. Пострадавших нет. Выясняются причины ЧП. 

    Нападение на президента Чехии. Активистка Femen осуждена и выслана в Украину

    Суд района Прага-5 вынес в отношении активистки украинского движения Femen Анжелины Диаш, напавшей на президента Милоша Земана на участке для голосования, решение об ее условном пятимесячном заключении и высылке из Чехии. Диаш заявила на суде, что не ощущает никакой вины, но принимает вынесенное наказание, так как хочет поскорее вернуться домой.  

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    Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два Новых года — по старому и новому стилю. Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. 

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