Тут вам не Ворохта. Где с шиком и блеском отдохнули слуги народа?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В выборе мест для отдыха слуги народа привержены как модному нынче курсу — на Европу, так по вкусу им пришлись и экзотические страны. О том, где любят отдыхать государственные мужи и как провели новогодние каникулы — в обзоре РИА Новости Украина.

Традиционный Тироль

Столичный городской глава Виталий Кличко на рабочем месте в 2017 году не было почти треть года — он пребывал в отпуске и командировках. С 1 января по 31 декабря 2017 года его не было на работе 97 дней. Из них он 12 раз сходил в отпуск и в общей сложности отгулял 47 дней: 34 дня — плановый отпуск и 13 — за свой счет. Один из летних отпусков в минувшем году, который выпадал на его день рождения 19 июля, Кличко провел в США, посещая своих детей в летнем скаутском лагере недалеко от Канады. Однако же одним из любимых мест Кличко является Тироль — федеральная провинция Австрии, находящаяся на западе страны. Тироль граничит с Италией, Швейцарией и Германией. Эта федеральная земля Австрии славится во всей Европе как место для активного отдыха. Также в Тироле много лет проходили тренировочные лагеря братьев Кличко.

Собственно, в нынешнем году фотографии отпуска в Тироле активно публикует и пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.

Инстаграм Оксаны Зиновьевой Отдых Оксаны Зиновьевой

Мальдивы — по расписанию

Одним из излюбленных мест для отдыха у политического истеблишмента являются Мальдивы. В этом году в СМИ появилась информация, что глава государства Петр Порошенко вместе с семьей провел на острове, где отдых стоит 25 тысяч долларов в сутки, новогодние каникулы. В частности, юрист Андрей Смирнов написал в социальных сетях о том, что "президент воюющей страны Порошенко отлично провел новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей".

Напомним, что в мае 2016 года Порошенко также проводил время на Мальдивах всем семейством, а в сентябре того же года праздновал там день рождения.

radiosvoboda.org Одна из вилл на Мальдивах, где отдыхал Порошенко

Также журналисты неоднократно писали о том, что у президента есть вилла в городке Аталая-Исдабе в муниципалитете Эстепона на юге Испании, на самом берегу моря в первой линии, где он также любит релаксировать.

pravda.com.ua Испанская вилла Порошенко

Впрочем, к Мальдивам неравнодушна и глава Национального банка Валерия Гонтарева, которая уже более полугода находится в отпуске. Гонтарева в 2016 году с супругом и младшим сыном отдыхала в отеле The Sun Siyam Iru Fushi, где отдых на 2 взрослых и 1 ребенка стартует от 2874 долларов США в сутки.

Сейчас Гонтарева большую часть времени проводит за рубежом на заморских курортах и на работу в центробанк возвращаться не собирается.

АД Отдых Гонтаревой

Невестка Гонтаревой Валерия Томашевская, супруга старшего сына главы НБУ Антона, Новый 2018-ый год встретила в Альпах. В соцсетях она опубликовала серию фотографий на фоне горы Монблан.

ВКонтакте Валерия Томашевская в Альпах

Экзотика и Европа

Не прочь хорошо провести за границей время и главный "радикал" Олег Ляшко, который только за восемь месяцев прошлого года "наотдыхал" 42 дня. Правда, народный избранник выбирал и Таиланд, и старую добрую Европу — побывал в Швейцарии, дважды Австрии, Франции, Хорватии, Испании, Германии, а также в Израиле.

obozrevatel.com Ляшко на отдыхе в Испании летом 2017 года

А вот на новогодние праздники Ляшко активно публиковал праздничные фото в кругу семьи и своих собак.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также является пылким поклонником Европы. В конце декабря глава МВД улетел в Италию и без устали публикует оттуда фотографии пейзажей в своем Instagram. Из Рима, Бари, Фрозиноне.

Фото из Instagram Арсена Авакова Отдых Арсена Авакова

В Италию на новогодние каникулы также отправилась нардеп фракции "Батькивщина" Алена Шкрум. Она отдала предпочтение гостинице QC Terme Bagni di Bormio в центре горнолыжного Бормио.

instagram.com/happyukrainian Алена Шкрум в Италии

Впрочем, не все государственные мужи спешат поделиться фотографиями из Куршевеля, а некоторые рекламируют отечественное — Карпаты. Туда на новогодние каникулы отправились нардеп "Радикальной партии" Дмитрий Линько и внефракционный Виталий Куприй. Хотя, очевидно, с Альпами украинские Карпаты несколько проигрывают.

facebook.com/vitaliy.kupriy Виталий Куприй на отдыхе в Карпатах

Напомним, что многие украинские политики также отдают предпочтение не только заграничным курортам, но и заграничному шоппингу, а Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже уже не за горами.

По данным материалов открытых источников интернет