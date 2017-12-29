За "сепаратизм". В Киеве женщину уволили после отдыха в РФ

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Киеве женщину уволили из компании за посещение российского курорта, заявил журналист Андрей Манчук на своей странице в Facebook.

По его словам, женщина занималась сетевым маркетингом: "В конце лета она вместе с матерью традиционно поехала отдыхать к родственникам в город Геленджик. Накупавшись и вернувшись домой, женщина выложила в Instagram обычные в таких случаях фотографии с пляжами и горами".

После этого начальник вызвал подчиненную на ковер и заявил, что посещение российских курортов подрывает авторитет фирмы и за такое непременно следует наказать.

"Выслушав обвинения, она сказала, что ездит в Геленджик каждый год, и это никогда не вызывало проблем; что поездки в Россию никем не запрещены… что, в конце концов, фирма активно работает в официально запрещенном в Украине ВКонтакте, который признан опасной преступной террористической сетью — и на ее авторитете это никак не сказалось. После чего ее, разумеется, сразу уволили", — пишет журналист.

По словам Манчука, бывшие коллеги женщины написали в цеховом паблике о том, что ее уволили за поддержку сепаратизма.

Напомним, с 1 января 2018 года Украина завершает последний этап ввода мер по усилению контроля на всем периметре границы, а также за иностранными гражданами, находящимися в Украине. Нововведения коснутся всех: как иностранцев, бывающих в Украине, так и украинцев, совершающих зарубежные поездки. Особое внимание уделено приезжим из России.