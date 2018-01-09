Лобода поделилась снимком с отдыха

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Светлана Лобода поделилась фотографией с отдыха.

Новый снимок она выложила на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,6 миллиона подписчиков.

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"Мам, ну стань, как Лобода на дорожке!)" — подписала певица фото, добавив, что оно сделано ее шестилетней дочерью Евой.

Cветлана Лобода/Instagram Cветлана Лобода на отдыхе

Напомним, выступая в Москве в начале декабря, Лобода упустила микрофон прямо на сцене, исполняя песню "Твои глаза".