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    Культура

    Лобода поделилась снимком с отдыха

    (обновлено: )41812
    Светлана Лобода выложила в социальной сети снимок, сделанный, по ее словам, дочерью Евой. На нем певица в коротком платье запечатлена на фоне пальм.
    Светлана Лобода
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Светлана Лобода поделилась фотографией с отдыха.

    Новый снимок она выложила на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,6 миллиона подписчиков.

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    "Мам, ну стань, как Лобода на дорожке!)" — подписала певица фото, добавив, что оно сделано ее шестилетней дочерью Евой.

    Cветлана Лобода/Instagram
    Cветлана Лобода на отдыхе

    Напомним, выступая в Москве в начале декабря, Лобода упустила микрофон прямо на сцене, исполняя песню "Твои глаза".

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