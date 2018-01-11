СМИ посчитали, сколько киевский мэр провел в командировках и отпусках

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Киевского мэра не было на рабочем месте почти треть года — он пребывал в отпуске и командировках. По информации киевской мэрии, отсутствовал городской голова законно, а в командировки ездил за свой счет, передает vseprokiev.com.ua.

С 1 января по 31 декабря 2017 года Виталия Кличко не было на работе 97 дней. Из них он 12 раз сходил в отпуск и в общей сложности отгулял 47 дней: 34 дня — плановый отпуск и 13 — за свой счет. Еще 50 дней Кличко провел в командировках. Кстати, в 2016 году Кличко "гулял" еще больше — аж 102 дня, из которых 50 провел в командировках, а 52 дня — в отпусках.

По традиции, большая часть его рабочих поездок пришлась на страны Европы и США, куда он ездил с целью "укрепления дипломатических связей" и поиска инвестиций для Киева.

Начал год Кличко с традиционного Международного экономического форума в Давосе. Там глава КГГА пытался привлечь инвестиции для постройки метро на Виноградарь. Чаще всего мэр посещал почти родную для себя Германию, пробыв там 13 дней. Там он, как правило, обсуждал вопросы транспорта, трижды встречался с министром транспорта Германии Райнером Бомбой. Главной задачей этих встреч, как говорят в мэрии, было привлечение инвестиций на достройку Подольско-Воскресенского моста. Немецкое правительство даже выделило €200 тыс. на проведение его экспертной оценки.

По одному разу в прошлом году Кличко был в Брюсселе (Бельгия) на встрече лидеров ЕС, где передал обращение украинской общественности о просьбе поддержать евроинтеграционный выбор Киева, и Лондоне, куда ездил на встречу с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, а затем на боксерский поединок к своему брату Владимиру.

Самая длительная командировка Кличко пришлась на июнь, когда он на шесть дней отбыл в Монреаль (Канада). Туда мэр летал на конгресс "Метрополис", где обсуждал с мэром Монреаля Дени Кодером перспективы сотрудничества в сфере образования, в частности программу обмена студентами. Дважды в минувшем году градоначальник побывал в столице Азербайджана. Его туда в апреле пригласил его бакинский коллега Гаджибала Абуталыбов "углублять двустороннее сотрудничество".

Если верить азербайджанской прессе, именно там Кличко посетила идея установить гигантский флаг, по аналогии с Баку, на который в 2018 году хотят потратить из горбюджета почти 50 млн грн. Второй раз в Баку глава КГГА приехал через полгода, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. Мэр пообещал Алиеву открыть в Киеве Азербайджанский торговый дом и установить памятник Муслиму Магомаеву. При этом в Украине в прошлом году у Кличко было всего две командировки — в Харьков и Одессу на заседания Ассоциации городов Украины.

В Киеве в Печерском районе произошли столкновения между активистами и застройщиками. Активисты требовали прекратить строительство на улице Мичурина, 44, называя его незаконным. На месте строительства находились мэр Киева Виталий Кличко и начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.