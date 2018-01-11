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    Культура

    Круче, чем Настя Каменских: дочь Потапа поразила формами на отдыхе

    (обновлено: )139613
    Наталья Горовая отдыхает на Сейшельских островах и публикует откровенные фотографии, на которых она позирует в купальнике на берегу океана. Подписчики в Instagram сравнивают ее с Настей Каменских.
    Приемная дочь Потапа - Наталья Горовая
    Фото Instagram Наталья Горовая

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Наталья Горовая, приемная дочь украинского рэпера и продюсера Потапа, опубликовала фотографии со своего отдыха на Сейшельских островах.

    Оказалось, фигуре девушки может позавидовать даже Настя Каменских — бывшая коллега Потапа по музыкальному дуэту.

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    "Цените моменты до того, как они станут воспоминаниями", — Наталья подписала свою фотографию в купальнике на берегу океана.

    Instagram Наталья Горовая
    Приемная дочь Потапа - Наталья Горовая

    Напомним, более года назад Потап расстался со своей супругой Ириной Горовой. У пары двое детей: Наталья и сын Андрей.

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