Круче, чем Настя Каменских: дочь Потапа поразила формами на отдыхе

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Наталья Горовая, приемная дочь украинского рэпера и продюсера Потапа, опубликовала фотографии со своего отдыха на Сейшельских островах.
Оказалось, фигуре девушки может позавидовать даже Настя Каменских — бывшая коллега Потапа по музыкальному дуэту.
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"Цените моменты до того, как они станут воспоминаниями", — Наталья подписала свою фотографию в купальнике на берегу океана.
Приемная дочь Потапа - Наталья Горовая
Напомним, более года назад Потап расстался со своей супругой Ириной Горовой. У пары двое детей: Наталья и сын Андрей.