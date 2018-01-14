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    В России начато 209 уголовных дел по украинским военным

    (обновлено: )595130
    Также отмечается, что Следственный комитет РФ продолжает расследование нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины.
    Украинский военнослужащий в зоне проведения АТО в Донецкой области, ноябрь 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Следственный комитет РФ возбудил около 150 дел в отношении украинских военных. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью Российской газете. По его словам, всего с 2014 года по настоящее время следователи начали 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине.

    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Бастрыкин рассказал, что по этим делам привлекается к уголовной ответственности 128 людей. Фигурантами 146 уголовных дел являются 72 должностных лица Вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства, проинформировал он.

    Председатель СК заявил, что "украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей".

    "Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "применение запрещенных средств и методов ведения войны", – добавил он.

    Бастрыкин сказал, что Следственный комитет РФ продолжает расследование нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины.

    Ранее сообщалось, что российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем.

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