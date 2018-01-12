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    "Будешь бояться ночью ходить". В сеть попало видео угроз Ноздровской

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (95)

    (обновлено: )20002
    Как сообщается, происходило все в присутствии прокурора киевской областной прокуратуры Казбека Тедеева после судебного заседания в Апелляционном суде Киевской области.
    Видеоканал Владимира Тимофийчука

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В интернете обнародовали видео угроз украинской правозащитнице Ирине Ноздровской от лица, приближенного к семье Россошанских. Соответствующий ролик разместил журналист Владимир Тимофийчук, который был близким другом убитой.

    По его словам, происходило все в присутствии прокурора киевской областной прокуратуры Казбека Тедеева после судебного заседания в Апелляционном суде Киевской области касательно смертельного ДТП с участием Дмитрия Россошанского, в результате которого погибла сестра Ноздровськой — Светлана Сапатинская.

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    "Приближенное лицо к семье Россошанских, которое носило пакеты осужденному Дмитрию Россошанскому, сразу после судебного заседания в Апелляционном суде Киевской области открыто угрожает мне, Владимиру Тимофийчуку, журналисту, со словами: "Друг, береги очки, я тебе говорю!" и Ирине Ноздровской, говоря: "Чума, рот свой закрой! Будешь бояться ночью ходить!" — подчеркнул журналист.

    Ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

    Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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