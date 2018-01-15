"Грузинский легион" перешел в другую бригаду ВСУ

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. "Грузинский легион", участвующий в военном конфликте в Донбассе, не выходил из состава Вооруженных сил Украины, подразделение лишь перешло в другую бригаду. Об этом он сообщил РБК командир легиона Мамука Мамулашвили.

"Это был внутренний конфликт с правлением 54-й (отдельной механизированной) бригады, которую мы покинули. Мы перешли в другую бригаду с более компетентным командиром. "Грузинский легион" не покинет Украину, пока не будет выиграна война и пока оккупированные Россией территории не вернутся под юрисдикцию Украины", — сказал Мамулашвили.

По его словам, выход из 54-й бригады не связан с конфликтом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.

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"Абсолютно никаких политических мотивов. Я сделал заявление, что в политических процессах будем участвовать в Грузии, чьими гражданами мы являемся", — добавил он.

Конфликт в ВСУ произошел в начале января. "Грузинский легион" сообщил выходе из состава 54-й ОМБ из-за некомпетентности командования бригады. В свою очередь 54-я бригада заявила, что в составе армии Украины "никогда не существовало" подразделения с названием "Грузинский легион", а иностранные добровольцы "в настоящее время имеют официальный статус военнослужащих Вооруженных сил Украины".