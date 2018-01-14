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    Киев

    Проезд в маршрутках Киева снова дорожает

    (обновлено: )82154
    В салонах маршрутных микроавтобусов размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания – цены на топливо и запчасти.
    Маршрутное такси. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В Киеве снова подорожает проезд в маршрутных такси, пишет "Слово и дело", ссылаясь на столичных перевозчиков. По их словам, подорожание проезда связано с подорожанием топлива.

    Общественный транспорт Тернополя
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    Тернополь на ушах из-за страйка водителей маршруток

    Часть из перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривны, часть обещает это делать вскоре.

    Подорожал проезд в маршрутных микроавтобусах № 201, соединяющих метро "Шулявская"-Южную с Никольской Борщаговкой, а также в маршрутках № 249, курсирующих от метро "Левобережная" через Русановку и Березняки к ж/д станции "Левый берег".

    Тут проезд подорожал на гривну, с 5 до 6-и.

    В маршрутке № 455, соединяющей жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до 7 гривен.

    В 569-й маршрутке, соединяющей метро "Лукьяновская" с ДСК-3 в Отрадном, подорожание до 6 гривен произойдет с 15 января.

    Как отмечается, в салонах маршрутных микроавтобусов размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания – цены на топливо и запчасти. 

    Напомним, некоторые водители тернопольских маршруток после нововведений в системе оплаты за проезд и забастовки написали заявления на увольнение.

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