Тернополь на ушах из-за страйка водителей маршруток

РИА Новости Украина

Утром 10 января жители Тернополя не смогли добраться на работу вовремя. На остановках города не было маршруток. Как и предупреждали водители, они начали забастовку, пишет Евгений Цебрий.

На остановках собираются много людей, иногда ездят единичные маршрутки. Но в целом автобусов нет. Водитель переполненной маршрутки № 17 сказал, что ездят только социальные маршрутки. Сколько будут бастовать, не знают. На маршрут также вышел автобус №19. Наши читатели сообщают, что на Дружбе видели маршрутку № 6, но без водителя.

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Троллейбусы ездят переполнеными. Пассажиры на остановках группируются и вызывают такси. Читатели издания "20 минут" сообщают, что нет маршруток на Дружбе, Восточном, Солнечном.

"Я слышала, что водители маршруток будут бастовать, но не поверила в это, — говорит жительница Тернополя Оксана. — Вот теперь думаю, чем добраться. У автовокзала видела только одну единственную маршрутку №2".

te.20minut.ua Страйк маршрутчиков в Тернополе

Еще одна тернополянка рассказала, что вызвала такси из Восточного еще вместе с двумя женщинами.

"Я простояла на остановке около 20 минут, маршрутки — никакой, а людей все больше и больше. На удивление такси приехало быстро, — говорит женщина. — Да и недорого получилось — скинулись по 12 гривен".

Единственный плюс от того, что не ездят маршрутки — на дорогах совершенно нет пробок. Между тем многие маршрутки можно увидеть в автопарке авто-транспортного предприятия на ул. Галицкой.

Как сообщают в КП "Тернопольмиськэлектротранс", все троллейбусы вышли на линии согласно утвержденному графику движения.

Проблему с маршрутками уже прокомментировали в пресс-службе горсовета. Забастовка частных перевозчиков – попытка манипулировать жителями города, считают в горсовете:

"Водители частных маршруток организовывали забастовку из-за введения в Тернополе европейской модели функционирования общественного транспорта. Их не устраивает, что после введения электронной системы оплаты за проезд они лишены возможности "работать" с наличными. Ведь после полноценного введения электронной системы оплаты за проезд станет точно известно, сколько людей с льготами воспользовались общественным транспортом и сколько за это средств должен возместить городской совет перевозчикам.

Со времени внедрения электронной системы водители уже пытались выдавать пассажирам другие билеты, не те, которые печатаются через электронную систему (валидатор). Таким образом они не проводили оплату через электронную систему, из-за чего городской совет уже обратился в контролирующие службы и правоохранительные органы, чтобы проверить деятельность всех перевозчиков города. Кроме того, водители требуют повышения стоимости проезда для всех пассажиров до 6 грн. РИА Новости Украина Евгений Котенко Проверки на дорогах. Водитель сейчас сам решает - нарушать или нет

Тернопольский городской совет выступает категорически против забастовки, которая может привести к наложению на перевозчиков штрафных санкций и вплоть до расторжения с ними соглашений".

К слову, во время заседания исполкома горсовета утром 10 января начальник управления транспорта горсовета Игорь Мединский сообщил, что самой большой проблемой является то, что водители не справляются с работой, которая добавилась с введением валидаторов. Ведь теперь нужно одновременно рассчитать пассажиров наличными и электронным билетом или картой Тернополя. Это отнимает много времени, поэтому водители не успевают ездить по графику. Городской голова Сергей Надал на исполкоме дал господину Мединскому время до обеда, чтобы разобраться с ситуацией и даже пригрозил увольнением.

Между тем водители и перевозчики пришли в горсовет и обсуждают все проблемы с Игорем Мединским во время рабочего совещания.